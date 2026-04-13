Lewis Hamilton und Kim Kardashian inkognito auf Coachella

Unauffällig, aber unverkennbar: Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) haben sich gemeinsam auf dem Coachella-Festival gezeigt. Das Paar tauchte am Samstagabend beim Headliner-Auftritt von Justin Bieber (32) auf und bewegte sich mit einem Sicherheitsteam durch das dicht gedrängte Festivalgelände. Beide hielten sich dabei eng zusammen und hakten sich laut TMZ zwischendurch unter. Trotz der Menschenmassen und des Staubs in der Wüste hielten sich die beiden möglichst bedeckt – wortwörtlich: Kim trug schwarze Lederhosen und ein ärmelloses Bodysuit sowie ein schwarzes Bandana vor dem Gesicht, Lewis kombinierte ein übergroßes schwarzes Sweatshirt, beige Hosen, eine weiße Baseballkappe, Sonnenbrille und ebenfalls ein Bandana. Auch Kims Tochter North war mit von der Partie – die Zwölfjährige trug dabei eine lange blaue Perücke.

Ein von einem Fan aufgenommenes Video zeigte die beiden beim Versuch, möglichst unauffällig im VIP-Bereich nahe der Bühne anzukommen – was angesichts der Begleitung durch ein Sicherheitsteam nur bedingt gelang. Die Bilder machten schnell die Runde, und Fans schwärmten von den beiden. Auch Kims Schwester Kylie Jenner (28) war auf dem Festival und teilte auf Instagram Videos von Justins Auftritt. Kylie wurde ihrerseits beim Tanzen mit ihrem Freund Timothée Chalamet (30) gesichtet, wie Daily Mail berichtet.

Kim und Lewis sind bereits seit Längerem gemeinsam auf Reisen unterwegs – zunächst wurde das Paar Anfang Februar in Europa gesichtet, unter anderem in den Cotswolds und in Paris. Im Februar saßen sie zudem zusammen in einer VIP-Loge beim Super Bowl, was als ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt gilt. Seitdem folgten weitere Trips, etwa nach Utah, Tokio, Aspen und Großbritannien. Offiziell machte Lewis die Beziehung mit einem Instagram-Reel, in dem Kim lächelnd auf dem Beifahrersitz seines roten Ferraris zu sehen war, während er durch die Straßen Tokios fuhr. Laut einem Insider gegenüber The Sun seien die beiden "entschlossen, alles zu tun, um sich zu sehen, wenn sie irgendwie Zeit finden" – trotz praller Terminkalender auf beiden Seiten.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kim Kardashian und Lewis Hamilton

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2026

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Getty Images Lewis Hamilton im Januar 2025