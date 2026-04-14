Komiker Torsten Sträter macht Tumor-Diagnose öffentlich

Schlechte Nachrichten von Torsten Sträter (59): Der Komiker hat auf seiner Webseite eine Tumor-Diagnose bekannt gegeben und damit erklärt, warum er zuletzt zahlreiche Auftritte absagen musste. "Ich weiß, viele haben sich in den letzten Monaten gefragt, was los ist. Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor", schreibt der Comedian in dem Statement. Er betont dabei, dass seine Probleme dementsprechend "eher physischer Natur" seien – eine Aussage, die nicht zuletzt deshalb bedeutsam ist, weil Torsten in der Vergangenheit sehr offen über seine Depressionen gesprochen hatte.

Zum genauen Befund möchte der Comedian keine weiteren Angaben machen und bittet um Verständnis sowie darum, seine Privatsphäre zu respektieren. Immerhin eine beruhigende Information gibt er seinen Fans mit: Er befinde sich "glücklicherweise in den Händen überaus fähiger Ärztinnen und Ärzte" und werde "seit Wochen sehr engmaschig und kompetent behandelt", weshalb er letztendlich seine geliebten Auftritte absagen musste. Bei seinen Fans entschuldigt sich Torsten außerdem dafür, dass sie "so lange" nichts von ihm gehört hätten. Er erklärt: "Es liegt einfach in der Natur der Sache, dass derartige Erkrankungen dazu führen, dass man sich um nichts anderes kümmert und erst einmal für nichts anderes einen Kopf hat."

Bereits zuvor hatten sich Fans große Sorgen um den Entertainer gemacht. Schon zu Jahresbeginn hatte Torsten alle seine geplanten Tour-Auftritte zwischen Januar und Ende März 2026 abgesagt. Sein Management hatte damals eine Erkrankung als Grund genannt, die eine "längerfristige Regenerationsphase" erfordere. Nun hat er also auch die für April geplanten Auftritte verschoben. Torsten ist seit 2018 Schirmherr der Deutschen DepressionsLiga e. V. und hatte in der Vergangenheit wiederholt öffentlich über seine psychischen Erkrankungen gesprochen.

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