Vieles vergessen: "Temptation"-Momo legt Geständnis ab

Momo Lee ist derzeit gemeinsam mit seiner Freundin Laura bei Temptation Island zu sehen – und hat im Promiflash-Interview nun ein ungewöhnliches Geständnis abgelegt. Vier Folgen der Kuppelshow sind bereits auf RTL+ verfügbar, und beim Zurückschauen erlebt der Kandidat offenbar die eine oder andere Überraschung. "Ich habe schon vieles vergessen, aber es kommt wieder alles hoch, so langsam erinnere ich mich wieder", verrät Momo im Gespräch.

Dass die Erinnerungen nun nach und nach zurückkehren, ist für ihn allerdings nicht nur angenehm. "Wenn man weiß, dass es noch krasser wird, ist es manchmal schon doof, sich so in gewissen Situationen im Fernsehen zu sehen", gibt er zu. Auf die Frage, ob Alkohol der Grund für seine Gedächtnislücken gewesen sei, winkt Momo ab: "Nee, vor Aufregung." Er erklärt weiter, dass bei so vielen Menschen auf einem Haufen schlichtweg vieles unterging: "Wir waren 14 oder 15 Menschen und dann geht das alles unter. Aber jetzt fällt mir wieder alles ganz genau ein."

"Temptation Island" stellt Paare auf die Probe, indem es sie voneinander trennt und mit Singles konfrontiert. Bereits der erste Trailer zur aktuellen Staffel ließ erahnen, dass es in der Show heiß hergeht – mit wilden Partynächten, Nacktbaden und allerlei pikanten Szenen. Auf Momo und Laura warten also noch einige Folgen, bei denen die Zuschauer gespannt sein dürfen, was die beiden in der Villa erlebt haben.

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Imago Momo Lee beim Screening der RTL2-Show "Kampf der RealityAllstars" in der Kölner Flora, April 2026

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RTL "Temptation Island"-Cast 2026

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Imago Momo Lee beim Screening der neuen RTL2-Show Kampf der RealityAllstars in der Kölner Flora, April 2026

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