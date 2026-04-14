Nach Xavis Tod: Wünscht sich Furkan Akkaya weitere Kinder?

Für Furkan Akkaya (25) und seine Frau Lisa Marie Akkaya (25) ist das laufende Jahr eines der schwersten ihres Lebens. Vor wenigen Monaten verloren die beiden ihren jüngsten Sohn Xavi durch den plötzlichen Kindstod. Nun wandte sich ein Fan auf Instagram mit einer sehr persönlichen Frage an Furkan: Wünscht er sich in Zukunft weitere Kinder? Der Influencer antwortete darauf offen und ehrlich in seiner Instagram-Story. "Also, da kann ich nur für mich sprechen. Will ich jemals wieder ein Kind haben? Nein, ich denke nicht", stellt er klar.

Furkan erklärt weiter: "Da habe ich jetzt viel zu schlechte Erfahrungen gemacht." Er beschrieb den Verlust seines Sohnes als das Schlimmste, was er je erlebt habe: "Wenn du ein Kind bekommst, dann ist es das Schönste der Welt. Und wenn es dir genommen wird, dann ist es das Schlimmste der Welt." Die Angst vor einem erneuten Schicksalsschlag sei für ihn schlicht zu groß. "Ich glaube, ich könnte das kein zweites Mal durchmachen. Die Angst wäre zu groß. Und deswegen würde ich sagen, nee", so der 25-Jährige weiter.

Auch Lisa zeigte in der Vergangenheit immer wieder, wie schwer ihr der Alltag ohne ihren Sohn fällt. In einer emotionalen Instagram-Story teilte die Influencerin den Gang zum Grab von Xavi mit ihrer Community. "Heute sind es schon zwei Monate und ich gehe wirklich noch nicht so gern zum Grab, weil es mich immer komplett zerreißt und mir sehr schwerfällt. Aber heute raffe ich mich mal auf für meinen kleinen Xavi...", schrieb sie offen zu ihren Gefühlen. Am Grab richtete die Reality-TV-Bekanntheit liebevolle Worte an ihren verstorbenen Sohn. "Ich zünde dir heute Kerzen an, damit du es schön hell hast am Abend, und hole dir Blumen, mein kleiner Hase. Ich vermisse dich", schrieb Lisa. Sie und ihr Partner hatten angekündigt, in Zukunft noch ausführlicher über den plötzlichen Kindstod sprechen zu wollen, um anderen Betroffenen Mut zu machen und das Tabu zu brechen.

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Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Akkaya, Social-Media-Stars

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Instagram / akkaoriginal Furkan Akkaya, Reality-TV-Bekanntheit

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