Bitter: Lisa Kudrows Sohn Julian mochte "Friends" nie

Lisa Kudrow (62) hat im Podcast "Table Manners" von Jessie Ware überraschende Details über die Reaktion ihres Sohnes auf ihre weltberühmte Rolle in Friends verraten. Julian Murray Stern, heute 27 Jahre alt, zeigte noch nie Interesse an der Kultserie, in der seine Mutter die legendäre Blondine Phoebe Buffay spielte. "Er hat es in der Mittelstufe geschaut, weil die anderen Kinder darüber gesprochen haben, aber er war nicht wirklich daran interessiert und hat nicht alles gesehen", erzählte die 62-Jährige. Julian, der inzwischen selbst als Schauspieler und Cutter arbeitet, habe damals nur einzelne Folgen gesehen, um bei seinen Schulfreunden ein bisschen mitreden zu können.

Auch Julians Freundin, mit der er seit einigen Jahren zusammen ist, konnte mit der Kultserie nur wenig anfangen. Sie wusste zu Beginn der Beziehung offenbar nicht einmal, wer Lisa eigentlich ist. "Sie hatte keine Ahnung, wer ich war, weil sie 'Friends' nie geschaut hat. Sie mochte keine Neunziger-Sitcoms", berichtete die Schauspielerin im Gespräch mit Jessie und deren Mutter Lennie. Interessanterweise beginnt auch Lisa selbst erst jetzt damit, sich wirklich alle Staffeln von "Friends" noch einmal anzuschauen. Dabei fiel ihr auf, dass ihre damalige Figur Phoebe aus heutiger Sicht gar nicht mehr so verrückt wirkt, wie sie einst gedacht hatte.

An die gemeinsame Zeit am "Friends"-Set mit Jennifer Aniston (57), Courteney Cox (61), David Schwimmer (59), Matt LeBlanc (58) und dem verstorbenen Matthew Perry (†54) erinnert sich Lisa mit großer Freude. Besonders die gemeinsamen Mittagspausen seien ihr in guter Erinnerung geblieben. "Wir Mädels haben jeden einzelnen Tag zusammen zu Mittag gegessen. Manchmal kamen die Jungs dazu, aber wir waren alle eng. Besonders am Anfang waren wir wie Welpen, die übereinanderklettern und spielen", erzählte sie lachend. Aktuell steht Lisa für eine neue Staffel der HBO-Serie "The Comeback" vor der Kamera, in der sie die abgehalfterte Sitcom-Darstellerin Valerie Cherish spielt. In der dritten Staffel arbeitet sie erstmals mit ihrem Sohn Julian zusammen, was bei der erfahrenen Schauspielerin unerwartete Gefühle auslöste.

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Getty Images Lisa Kudrow und Julian Murray Stern bei der Premiere von HBOs "The Comeback" in Beverly Hills, März 2026

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ActionPress Der "Friends"-Cast

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Getty Images Lisa Kudrow und Julian Murray Stern bei der LA-Sondervorführung von "Booksmart" im Ace Hotel, 13. Mai 2019