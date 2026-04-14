Narbe hinterlassen: Oprah Winfrey erinnert an Oscar-Debüt

Oprah Winfrey (72) hat bei ihrem ersten Oscar-Auftritt eine schmerzhafte Erfahrung gemacht, die ihr buchstäblich unter die Haut ging. Die Moderatorin erinnerte sich jetzt in der "Late Show with Stephen Colbert" an die Verleihung im Jahr 1986, als sie für ihre Rolle in Steven Spielbergs (79) Film "The Color Purple" als beste Nebendarstellerin nominiert war. Damals trug sie ein weißes langärmeliges Kleid mit einem aufwendig verzierten Perlenkragen, der rund fünfeinhalb Kilogramm wog. Das Problem: Oprah hatte das Outfit vor der großen Nacht nicht anpassen lassen, sodass der schwere und scharfkantige Kragen ihr im Laufe des Abends immer mehr zu schaffen machte.

Die heute 72-Jährige musste den Kragen die ganze Zeit festhalten und nach unten ziehen, um überhaupt atmen zu können. "Als ich mich wieder auf den Stuhl setzte, würgte er mich, und ich bekam eine Narbe am Hals. Ich mache keine Witze", erzählte Oprah in der Show. Scherzhaft fügte sie hinzu, dass sie damals die Stimme Gottes gehört habe, die ihr sagte: "Du wirst nicht gewinnen, weil du nicht aus dem Stuhl aufstehen kannst." Tatsächlich wäre es ihr kaum möglich gewesen, bei einem Gewinn die Bühne zu erreichen, so sehr schränkte das schwere Kleidungsstück ihre Bewegungsfreiheit ein.

Seit diesem Erlebnis hat Oprah ihre Prioritäten bei der Kleiderwahl grundlegend geändert. "Egal, was du tust, du willst bequem sein. Ich mache jetzt nichts mehr, was nicht bequem ist", erklärte die Moderatorin, die für das Interview selbst in einem lässigen Denim-auf-Denim-Ensemble von Chloé erschien. Bei ihrer Rückkehr zu den Oscars im Jahr 2025 zeigte sie an der Seite von Whoopi Goldberg (70), wie sie Stil und Komfort perfekt vereint: Sie trug einen von Herrenmode inspirierten Look mit Blazer, weißem Hemd mit integrierter Krawatte und einem Paillettenrock. Die Fernsehlegende betonte in der Show außerdem, dass sie das Leben mehr genieße als je zuvor und versuche, so gut wie möglich zu altern.

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Imago Oprah Winfrey bei der Ankunft zur Chloé-Show während der Paris Fashion Week, 2026

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Getty Images Oprah Winfrey bei einer Veranstaltung in New York City, Januar 2026

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Imago Oprah Winfrey bei der Stella-McCartney-Show während der Paris Fashion Week im März 2026