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Alkoholszene: Momo kritisiert "Temptation Island"-Schnitt
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Alkoholszene: Momo kritisiert "Temptation Island"-Schnitt

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Wurde bei Temptation Island eine Szene zu Beginn der Staffel überspitzt dargestellt? Momo Lee, der als vergebener Kandidat gemeinsam mit seiner Freundin Laura antritt, meldet sich nach den ersten vier online gegangenen Folgen nun zu Wort und erhebt Kritik am Schnitt von Folge eins. Im Gespräch mit Promiflash erklärt der Reality-Teilnehmer, warum er mit der Darstellung hadert: Eine kurze Alkohol-Szene lasse ihn wie einen strengen Freund wirken. Genau dieses Bild, so betont er, entspreche nicht der Realität. Statt eines Verbots sei es ihm in dem Moment um etwas ganz anderes gegangen, wie er beteuert.

"Also ich dachte, oder ich habe gehofft, diese Szene mit dem Alkohol wäre ein bisschen anders zu sehen. Jetzt sieht das so aus, als würde ich ihr das verbieten", erklärt Momo im Gespräch. Der Abschied habe unmittelbar bevorgestanden, nur zehn Minuten seien geblieben. "Das heißt, ich wollte einfach die letzten zehn Minuten mit ihr nüchtern verbringen, weil ich weiß, wir sind bei 'Temptation Island'. Da wird zwei Wochen jeden Tag gesoffen und es ist Mottoparty angesagt. Wir sehen uns zwei Wochen nicht, wir haben keinen Kontakt, wir können nicht schreiben und ich wollte einfach nur die letzten Minuten mit ihr nüchtern verbringen", schildert er. Wichtig sei ihm klarzustellen, dass Laura in der Villa feiern dürfe, wie sie wolle: "Sie soll da Spaß haben. Sie kann trinken, so viel sie will. Sonst wäre ich nicht mit ihr zu 'Temptation Island' gegangen. Also das wurde ein bisschen falsch rübergebracht", hält Momo fest.

Das Paar stellt sich mit der Teilnahme an "Temptation Island" einem harten Treuetest. Die Kandidaten leben getrennt voneinander, Partynächte und Flirts gehören zum Konzept, Kontakt zur Partnerin oder zum Partner gibt es für eine festgelegte Zeit nicht. Gerade in dieser Startphase sind Abschiede kurz, Emotionen hoch und jede Geste wird genau beobachtet – sowohl in den Villen als auch vor den Bildschirmen. Schon der erste offizielle Vorgeschmack auf die aktuelle Staffel hatte im Netz sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Während sich einige Zuschauer auf eine besonders wilde Party-Saison freuen, beobachten andere solche Szenen ganz genau und achten auf das Verhalten der Paare.

Laura und Momo, "Temptation Island" 2026
RTL
Laura und Momo, "Temptation Island" 2026
Momo Lee beim Screening der RTL2-Show "Kampf der RealityAllstars" in der Kölner Flora, April 2026
Imago
Momo Lee beim Screening der RTL2-Show "Kampf der RealityAllstars" in der Kölner Flora, April 2026
"Temptation Island"-Cast 2026
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"Temptation Island"-Cast 2026
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