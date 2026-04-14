Tanzvideo mit ihrer Tochter: User kritisieren Edith Stehfest

Edith Stehfest (30) hat auf Instagram eine Story gepostet, in der sie gemeinsam mit ihrer Tochter Aria ausgelassen im Garten tanzt. Die Musikerin und das Mädchen scheinen dabei richtig Spaß zu haben, doch das unbeschwerte Mutter-Tochter-Video sorgt in der Community für Diskussionen. Zum einen ist Arias Gesicht im Clip klar zu erkennen und nicht unkenntlich gemacht. Vor allem aber stört sich ein Teil der Follower an der Musikauswahl: Als Untermalung läuft der Song "Rambazamba" von KomaCasper und ISO 3000.

Die Kritik richtet sich gleich auf mehrere Aspekte des Videos. In den Kommentaren melden sich zahlreiche Nutzer zu Wort, die es problematisch finden, dass das Kind überhaupt im Netz zu sehen ist. "Kinder gehören nicht ins Netz. Das Kind nach dem Lied tanzen lassen – unmöglich", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Wie kann man sein Kind auf so ein Lied tanzen lassen?!" Besonders der Text des Songs stößt vielen sauer auf. Darin heißt es unter anderem: "Rambazamba, lass ma' Fetzen-Radau. Ein bisschen sexy, ein bisschen versaut. La bomba, Bässe machen pow, pow, pow. Ein bisschen dreckig und immer zu laut." Ein weiterer Kommentar lautet: "Nach allem, was ist, postet sie ihr eigenes Kind und dieses Lied dazu. Jesus."

Das Verhältnis der Sängerin zu ihren Kindern ist derzeit offenbar angespannt. Edith hatte erst kürzlich öffentlich gemacht, dass sie den Geburtstag ihres Sohnes Aaron nicht mit ihm feiern durfte. In einem emotionalen Instagram-Video sprach sie mit verheulten Augen über ihren Schmerz und schrieb dazu, dass sie ihr Kind an seinem Geburtstag nicht sehen dürfe. Edith ist Mutter von zwei Kindern. Ihr Ex-Mann ist Schauspieler Eric Stehfest (36), der anlässlich von Aarons Geburtstag selbst Einblicke in die Feier auf Social Media geteilt hatte.

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