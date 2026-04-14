Schwere Zeit: Lola Weipperts Freund machte mit ihr Schluss

Für Lola Weippert (30) läuft es gerade alles andere als rund. Die Moderatorin hat sich gegenüber Bunte so offen wie selten gezeigt – und dabei enthüllt, dass sie in den vergangenen Wochen gleich mehrere harte Schläge einstecken musste. "Bei mir ist privat und beruflich Zeug zusammengebrochen, womit ich niemals gerechnet hätte", sagt Lola, die aktuell ohne Management ist, da sie sich mit ihrer Managerin "auseinandergelebt" hätte. "Und dann hat sich mein Partner wenige Wochen später getrennt. Das ist jetzt so zwei, drei Wochen her", erklärt Lola.

Den genauen Grund für die Trennung verrät die Moderatorin nicht – sie deutet aber an, dass sie gehofft hatte, die Probleme gemeinsam lösen zu können. "Ich wusste, dass nicht alles perfekt war, aber ich denke mir immer, man kann doch miteinander sprechen", erklärt sie gegenüber dem Magazin. Zu all dem kommt noch eine weitere Belastung: Lola leidet unter einem Stalker und sprach davon, sich mit einer Axt gegen die Bedrohung wehren zu wollen.

Bekannt wurde Lolas Beziehung im vergangenen Jahr Schritt für Schritt. Im März 2025 hatte die Moderatorin erstmals angedeutet, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Im Mai 2025 bestätigte sie die Liebe dann offiziell, präsentierte ihren Partner jedoch nicht öffentlich. Fast ein Jahr später ist diese Beziehung nun vorbei. Lola, die neben ihrer Moderationsarbeit auch in den sozialen Medien präsent ist, hält Teile ihres Privatlebens traditionell aus der Öffentlichkeit heraus. Dass sie nun über die schwierige Phase spricht, zeigt vor allem eines: Sie wählt sehr bewusst, was sie mit ihren Fans teilt – und was sie für sich behält.

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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Imago Lola Weippert beim Finale der Miss Germany Awards 2026 in den Bavaria Studios, München