Alexander Zverev spricht über die Fernbeziehung mit Sophia

Alexander Zverev (28) und seine Freundin Sophia Thomalla (36) sind seit rund fünf Jahren ein Paar und führen ihre Beziehung größtenteils auf Distanz. Während der Tennisprofi gerade bei den BMW Open in München aufschlägt, dreht die Moderatorin derzeit für RTL in Thailand. Am Montagabend sprach Alexander bei der BMW Players Night in München offen darüber, wie er mit der Situation umgeht. Er machte dabei deutlich, dass ihn vor allem ein treuer Begleiter durch solche Zeiten bringt: Dackelrüde Mishka.

Dass Sophia nicht an seiner Seite sein kann, scheint Alexander nicht sonderlich aus dem Gleichgewicht zu bringen. "Es ist für uns nach fünf Jahren normal. Wir kennen es ja nicht anders", erklärte er gegenüber RTL. Mit dabei in München sind dafür seine Eltern und seine Tochter – und natürlich Mishka. Über seinen Dackel verriet der Tennisstar strahlend: "Um ehrlich zu sein: Der Dackel ist sehr papa-anhänglich. Der hängt sehr viel bei mir." Während Alexander auf dem Platz steht, wartet der kleine Vierbeiner brav im Hotel auf ihn.

Vor rund vier Wochen zeigten sich Alexander und Sophia gemeinsam mit Mishka bei einem Auftritt in Miami. Die Dackeldame sorgte auf dem roten Teppich der Veranstaltung "Taste of Miami 2026" für Aufsehen und stahl dem Paar mühelos die Show. Sophia teilte damals in ihrer Instagram-Story ein Video von Mishka und schwärmte: "Einfach der bravste Hund der Welt." Alexander trug den Vierbeiner entspannt auf dem Arm, während das Paar gut gelaunt für die Fotografen posierte.

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Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev, Februar 2026

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Instagram / sophiathomalla Sophia und Alexander teilen einen romantischen Kuss

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Getty Images Alexander Zverev und Sophia Thomalla bei der Taste of Tennis Miami 2026 in Hutong, Miami