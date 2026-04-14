"Let's Dance"-Star Joel Mattli meidet Dating-Apps bewusst

Sportler Joel Mattli hat sich offen zu seinem aktuellen Beziehungsstatus geäußert und eine klare Ansage gemacht. Der Let's Dance-Teilnehmer ist derzeit solo unterwegs und hat auch nicht vor, sich auf Online-Dating-Portalen umzusehen. "Ich bin Single. Es hat sich bisher nichts ergeben", erklärt der Familienmensch gegenüber Gala. Für ihn kommt das digitale Kennenlernen nicht infrage – der Grund dafür ist sein fehlendes Vertrauen in die Plattformen. "Online-Dating ist auch nichts für mich. Da gibt es zu viele Fake-Profile – ich vertraue dem nicht so richtig", stellt Joel klar und verzichtet deshalb bewusst auf die digitale Partnersuche.

Trotz seiner Skepsis gegenüber Dating-Apps ist der Schweizer im Allgemeinen nicht abgeneigt von einer neuen Beziehung. "Aber grundsätzlich bin ich offen", betont er. Aktuell hat Joel zumindest bei der Tanzshow "Let's Dance" eine Lady an seiner Seite: seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35). Das Duo holte zuletzt als erstes Paar dieser Staffel die volle Punktzahl von der Jury. Die Harmonie zwischen den beiden ließ bei den Zuschauern Spekulationen aufkommen, ob zwischen ihnen vielleicht mehr läuft. Joel betonte aber, dass er und Malika sich voll aufs Tanzen konzentrieren und es sich um ein rein professionelles Verhältnis handelt.

Trotz seiner klaren Worte verbrachte Joel zuletzt auch fernab des Tanzparketts Zeit mit Malika. In der Osterpause reisten die beiden gemeinsam nach Zürich, wo der Sportler seine Wurzeln hat. In seiner Instagram-Story scherzte Joel "Guckt mal, wer in Zürich ist" und fragte die Profitänzerin direkt, ob sie schwimmen gehen wolle. Malika lehnte jedoch lachend ab: "Äh, noch nicht. Es ist noch zu kalt." Am Seeufer bewunderten sie kunstvoll gestapelte Steine. Joel neckte seine Tanzpartnerin: "Malika hat vorhin überlegt, ob sie weiterhin tanzen soll oder ob sie beginnen soll, so Steine zu bauen."

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Instagram / joelmattli Joel Mattli, Sportler

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

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Instagram / joelmattli Joel Mattli und Malika Dzumaev, "Let's Dance"-Stars