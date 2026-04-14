"Gute Zeit": Marc-Robin Wenz lernt Ina Kina kennen

Gemeinsam auf dem roten Teppich: Marc-Robin Wenz und Ina Kina sind Hand in Hand bei der Premiere von Kampf der RealityAllstars aufgetaucht und haben dabei für die Fotografen posiert. Für Aufsehen sorgte ihr gemeinsamer Auftritt vor allem deshalb, weil sich das Duo dabei sichtlich wohl miteinander fühlte und keinerlei Anstalten machte, die Aufmerksamkeit zu umgehen. Promiflash sprach mit Marc-Robin über seinen Beziehungsstatus und was es mit dem gemeinsamen Erscheinen auf sich hat.

Auf die Frage, warum die beiden zusammen zur Premiere gekommen seien, antwortete der Realitystar gegenüber Promiflash schlicht: "Man kennt sich." Kennengelernt haben sie sich laut Marc-Robin über Social Media. Obwohl sich die beiden dem Interview nicht gemeinsam stellten, posierten sie Seite an Seite für die Presse – verstecken wollten sie sich also offenbar nicht. Auf die Frage, ob die beiden sich derzeit auch privat näherkommen, bestätigte Marc-Robin: "Ja, richtig." Und ergänzte: "Wir haben eine gute Zeit."

Für Marc-Robin ist es nicht das erste Mal, dass sein Liebesleben im Fokus steht – der TV-Charmeur ist Fans vor allem durch seine Auftritte in Realityformaten bekannt, in denen Flirts und Gefühle eine große Rolle spielen. Ina wiederum hat sich als Reality- und Social-Media-Star eine eigene Community aufgebaut, die ihren Alltag und ihre Auftritte auf Events genau verfolgt. Auf Red-Carpet-Veranstaltungen wie dieser treffen bei ihr oft berufliche Termine und private Momente aufeinander, wenn sie mit Begleitung erscheint. Wie sich die Bekanntschaft der beiden Realitystars weiterentwickelt, halten sie vorerst für sich – stattdessen genießen sie den Abend Seite an Seite und präsentieren sich als eingespieltes Duo vor den Kameras.

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Imago Marc-Robin Wenz und Ina bei der Premiere von Kampf der Reality Allstars 2026 in der Flora Köln

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Imago Marc-Robin Wenz bei der Premiere von "The 50" Staffel 3, März 2026

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Instagram / ina.kina Ina Kina, "Der Promihof"-Teilnehmerin

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