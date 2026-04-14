Gewusst? Mit diesem Film gelang Margot Robbie der Durchbruch

Margot Robbie (35) gehört heute zu den größten Hollywoodstars – doch ihren ganz großen Durchbruch feierte sie 2013 an der Seite von Leonardo DiCaprio (51) in "The Wolf of Wall Street". Mit der bissigen Schwarzhumor-Satire katapultierte sich die Australierin schlagartig auf die internationale Bühne. Zuvor hatte Margot vor allem in ihrer Heimat mit legendären Rollen auf sich aufmerksam gemacht, doch seit ihrem gefeierten Auftritt als Naomi Lapaglia reißen sich auch Studios in den USA um sie. Von Comicverfilmungen bis hin zu Oscarstoffen: Die Blondine mischt inzwischen in nahezu jedem Genre ganz vorne mit, wie die Zeitung Bild zusammenfasst.

Gestartet hatte alles deutlich kleiner: Vor ihrem Hollywood-Erfolg stand Margot 2008 in der australischen Kult-Seifenoper "Nachbarn" vor der Kamera und wurde dort zum Serienliebling. 2011 wagte sie den Sprung in die USA, wo weitere Rollen folgten, bis sie Regisseur Martin Scorsese (83) für "The Wolf of Wall Street" entdeckte – der Rest ist Filmgeschichte. In den folgenden Jahren ging es Schlag auf Schlag: Als durchgedrehte Harley Quinn stahl sie in Suicide Squad und "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" vielen Kollegen die Show und wurde mit Preisen wie dem "Critics’ Choice Movie Award" als beste Actiondarstellerin geehrt. 2023 schrieb sie mit "Barbie" an der Seite von Ryan Gosling (45) Kinogeschichte, der Film spielte weltweit ein Vielfaches seiner Kosten ein. Und auch danach blieb sie gefragt: Zu ihren jüngsten Projekten zählt die Neuverfilmung von "Wuthering Heights" mit Jacob Elordi (28), die besonders in den sozialen Netzwerken für Wirbel sorgte.

Abseits des Rampenlichts gibt sich Margot vergleichsweise bodenständig. Die Schauspielerin wuchs in Australien bei ihrer Mutter auf und lebte lange mit ihren Geschwistern bei den Großeltern. Zu ihrem Vater, einem ehemaligen Farmbesitzer, hatte sie nur wenig Kontakt. Später zog sie für ihre Karriere zunächst nach New York, bevor sie 2014 mit Freunden eine große Wohngemeinschaft in London gründete. Dort pendelte sie zwischen Set und WG-Küche, während sie sich Schritt für Schritt in Hollywood etablierte. Am Set des Dramas "Suite française – Melodie der Liebe" lernte sie ihren Kollegen Tom Ackerley (36) kennen, den sie 2016 in einer privaten Zeremonie heiratete. Mit dem Briten gründete sie nicht nur die Produktionsfirma LuckyChap Entertainment, die etwa "I, Tonya" hervorbrachte, sondern auch eine Familie: Ende 2024 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Einblicke in ihr Privatleben teilt Margot allerdings nur selten.

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Getty Images Margot Robbie beim Fotocall vor der Vorführung von "Wuthering Heights"

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Imago Margot Robbie als Naomi Lapaglia in einer Szene aus "The Wolf of Wall Street" von Martin Scorsese (2013)

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ActionPress / Collection Christophel Schauspielerin Margot Robbie als Harley Quinn in "Suicide Squad"

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