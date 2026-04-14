"Rosenheim Cops"-Star Igor Jeftić zweifelt manchmal an Beruf

Igor Jeftić spielt seit 2009 den Kommissar Sven Hansen in der Krimiserie Die Rosenheim Cops und ist mit seiner Rolle sehr erfolgreich. Doch nun hat der Schauspieler in einem Interview mit Bunte offen über Zweifel an seiner Berufswahl gesprochen. "Ich zweifle manchmal schon sehr am Sinn der Schauspielerei. Abgesehen davon, dass es Spaß macht: Wozu erzählen wir so viele Geschichten, wenn niemand daraus lernt? Nur zur Unterhaltung? Das erscheint mir manchmal einfach zu wenig", verriet der 54-Jährige. Rückblickend hätte er sich einen anderen Weg gewünscht, bei dem er mehr Einfluss auf die Welt habe.

Auch der Einstieg in seine Rolle als Kommissar war für Igor nicht immer leicht. Ihm sei es nicht leichtgefallen, mit Autorität umzugehen, wie er in dem Gespräch erzählte. "Die Leute so unter Druck zu setzen, zu verhören und mir das Recht anzumaßen, Leute gegen die Wand zu stellen" – damit habe er anfangs Probleme gehabt. "Mit der Strenge habe ich ein Problem gehabt. Mit der Zeit fällt es einem immer leichter", erklärte der TV-Star. Die Herausforderungen, die seine Rolle mit sich brachte, konnte er aber offenbar mit der Zeit meistern.

Der gebürtige Serbe ist durch seine langjährige Präsenz in der beliebten Serie sehr bekannt geworden – was ihm im Alltag manchmal unangenehm wird. Gegenüber der Gala verriet Igor, dass er es etwa in der Sauna erkannt zu werden besonders nervig finde. "Es ist jedes Mal aufs Neue unangenehm, wenn man nackt erkannt wird. Und ich kann ja schließlich nicht mit Sonnenbrille ins Schwimmbad gehen", sagte er. Zwar gebe es keine schlüpfrigen Kommentare, dafür werde er dann mit "Hallo, Herr Kommissar" begrüßt und einmal von oben bis unten gemustert. "Aber das reicht mir dann schon", so der Schauspieler. Auch ins Fitnessstudio gehe er schon lange nicht mehr, das sei ihm zu blöd.

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Imago Igor Jeftic beim Fotocall zu den "Rosenheim-Cops" in den Bavaria Studios in Grünwald am 14.10.2023

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ZDF/Linda Gschwentner Igor Jeftić, Baran Hêvî und Max Müller in "Die Rosenheim Cops"

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ZDF/Linda Gschwentner Kommissar Kaya, Polizeihauptmeister Mohr, Kommissar Hansen, "Die Rosenheim-Cops"

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