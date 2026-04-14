Vanessa Brahimi reagiert auf Serkan Yavuz' Narzissten-Video

Mit einem neuen Instagram-Reel hat Serkan Yavuz (33) seine Fans zum Lachen gebracht und seine Ex-Freundin Vanessa Brahimi auf den Plan gerufen. In dem Video sitzt der Realitystar im Anzug auf einem Stuhl und schreibt dazu: "Sitze in einer Gruppentherapie für Narzissten. Würde sagen, läuft gut. Ich bin der Schönste hier." Vanessa ließ diesen Clip nicht unkommentiert und meldete sich daraufhin in ihrer Story zu Wort. Sie bat ihre Follower, ihr solche Videos nicht mehr zuzuschicken: "Bitte hört auf, mir die geschmacklosen Reels von einer bestimmten Person zuzuschicken. Das interessiert mich nicht, ich finde es überhaupt nicht lustig."

Doch damit nicht genug: Vanessa erklärte auch, warum der Witz für sie keine Pointe hat. "Bei Aussagen wie: 'Er hat doch zugegeben, dass er ein Narzisst ist. Was möchtest du jetzt noch?' Genau das ist das Traurige daran: Wenn man es weiß und es sogar zugibt und sich trotzdem darüber lustig macht, über eine psychische Erkrankung, ist in meinen Augen geschmacklos und hat nichts mit Humor und Comedy zu tun", so die TV-Bekanntheit weiter. Die Fronten zwischen Vanessa und Serkan sind nach der Trennung verhärtet.

Serkan und Vanessa waren nur kurze Zeit ein Paar, ehe die Beziehung bereits nach wenigen Wochen wieder zu Ende ging. In der Show "Nightfever" von Sam Dylan (35) kam es anschließend zu einer Aussprache zwischen den beiden, bei der Vanessa Serkan Lovebombing vorwarf. Das Thema Narzissmus beschäftigt Vanessa seither intensiv. Sie berichtete auf Instagram, dass sie sich erst durch ihre eigene Erfahrung mit solchen Beziehungsmustern vertraut gemacht habe und zuvor "keinerlei Berührungspunkte" damit gehabt habe. Mit ihren Beiträgen dazu richtet sie sich ausdrücklich an alle, die Ähnliches erlebt haben.

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IMAGO / Future Image Vanessa Brahimi, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

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Imago Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit