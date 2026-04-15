Hirn geschädigt: Schlaganfall bei "Dr. Pimple Popper"-Star

Großer Schock am Set von "Dr. Pimple Popper: Breaking Out": Während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel erlitt Sandra Lee (55) im vergangenen November einen Schlaganfall. Das erzählte die Dermatologin jetzt im Gespräch mit dem Magazin People. Zunächst habe sie die ersten Anzeichen noch für eine harmlose Hitzewallung gehalten, berichtete der Realitystar. "Ich war komplett verschwitzt und fühlte mich nicht wie ich selbst", schilderte sie. Nach Drehschluss verließ Sandra ihre Praxis im kalifornischen Upland und fuhr zu ihren Eltern, doch in der Nacht verschlimmerten sich ihre Symptome so sehr, dass sie am nächsten Morgen die Notaufnahme aufsuchte. Dort brachte erst eine MRT-Untersuchung die dramatische Diagnose ans Licht.

Die Ärzte stellten bei Sandra einen ischämischen Schlaganfall fest, bei dem ein Gefäß im Gehirn verstopft ist. "Was im Grunde passiert ist: Ein Teil meines Gehirns ist abgestorben. Es war einfach ein Schock", schilderte die Medizinerin People. Sie habe währenddessen selbst bemerkt, dass ihre Sprache verwaschen war und eine Körperseite schwächer wurde, habe die Situation aber zunächst wie einen bösen Traum wahrgenommen. Die Dreharbeiten wurden sofort gestoppt, Sandra musste sich über zwei Monate mit Physio- und Ergotherapie zurückkämpfen. "Ich mag es nicht, dass ich meine linke Hand nicht komplett unter Kontrolle habe oder der Griff nicht mehr so stark ist", erklärte sie. Bis heute nimmt sie Blutverdünner und arbeitet weiter an ihrer Beweglichkeit, steht aber seit Januar wieder in ihrer Praxis.

Im Rückblick spricht Sandra offen darüber, dass sie Warnsignale ihres Körpers lange ignoriert hat. Ihr Blutdruck und ihr Cholesterin seien nicht gut eingestellt gewesen, dazu kam nach eigenen Worten enormer Druck durch Patienten, Show und die hohen Erwartungen an sie. "Ich habe viel Stress in meinem Leben", fasste die Hautärztin zusammen. Besonders schwer fiel es ihr, ihre gesundheitliche Krise öffentlich zu machen: "Es ist sehr belastend, sich so zu öffnen. Vor allem als Chirurgin willst du dich immer aus einer Position der Stärke zeigen." Sandra betonte außerdem, dass in vielen asiatischen Familien Erkrankungen wie ein Schlaganfall aus Angst vor dem Stigma eher verschwiegen werden. Gerade deshalb wolle sie nun andere ermutigen, bei ähnlichen Symptomen sofort zum Arzt zu gehen und besser auf sich zu achten – auch wenn sie selbst noch immer merkt, dass sie nicht mehr ganz so spricht wie früher und sich darüber manchmal schämt.

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Imago Bei der Premiere von ABC/Hulus "Scrubs" Staffel 1: Sandra Lee aka Dr. Pimple Popper im Academy Museum of Motion Pictures, Los Angeles

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