Liebes-Aus mit "Bridgerton"-Co-Star: Bessie Carter ist happy

Bessie Carter ist wieder solo – und das mit Begeisterung. Die Schauspielerin, die in der Netflix-Serie Bridgerton die Rolle der Prudence Featherington spielt, hat sich von ihrem Co-Star Sam Phillips getrennt und genießt das Single-Leben in vollen Zügen. Gegenüber dem Magazin People schwärmte sie von ihrer neu gewonnenen Freiheit: "Ich bin Single und war noch nie glücklicher. Ich liebe es, allein aufzuwachen, mich ausstrecken zu können, einen Kakao zu machen, durch meine schöne Wohnung zu schlendern und zu wählen, was ich mit diesem Tag anfangen möchte, den ich das Glück habe, genießen zu dürfen."

Mit der Trennung von Sam, der in "Bridgerton" den Lord Debling spielt, verbindet Bessie auch eine klare Ansage an sich selbst: "Ich wollte zu mir selbst zurückfinden. In Therapie gehen, wirklich verdammt gut in meinem Job werden und aufhören, 'Red Flags' zu daten." Die 32-Jährige setzt also künftig auf persönliches Wachstum statt romantische Kompromisse. Für potenzielle neue Partner hat sie dabei eine ganz klare Anforderung: "Wenn du einen richtig guten Sinn für Humor hast, wird alles gut", sagte sie dem Magazin. Als Vorbild nennt sie dabei ihre eigenen Eltern – denn auch die hätten diesen entscheidenden Charakterzug.

Bessies Eltern sind die "Downton Abbey"-Schauspieler Dame Imelda Staunton und Jim Carter. Ihre Beziehung mit Sam war noch nicht allzu lange her – das Paar wurde erstmals im Frühling 2023 zusammen gesichtet, soll in jenem Jahr zusammengezogen sein und zeigte sich auch gemeinsam bei diversen öffentlichen Events, darunter die "Wonka"-Premiere, bei der auch Imelda dabei war. Trotz ihrer prominenten Eltern betont Bessie stets, ihren Weg in der Branche eigenständig gemacht zu haben: "Ich glaube an mich und meinen eigenen Weg, und ich habe meine Eltern nie benutzt, um an Arbeit zu kommen", sagte sie gegenüber The Independent.

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Getty Images Bessie Carter in London, 2022

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Getty Images Sam Phillips, 2024

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Getty Images Jim Carter, Imelda Staunton und ihre Tochter Bessie Carter bei den Olivier Awards in London, 2018