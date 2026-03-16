Gewusst? Dieser "Bridgerton"-Star ist waschechtes Nepo-Baby

Bessie Carter spielt in der erfolgreichen Netflix-Serie Bridgerton die Rolle der Prudence Featherington und begeistert Fans weltweit mit ihrer Darstellung. Doch was viele Zuschauer erst jetzt entdecken: Die 32-jährige Schauspielerin stammt aus einer waschechten Schauspielerdynastie. Ihr Vater ist niemand Geringeres als Jim Carter, der durch seine Rolle als Butler Mr. Carson in Downton Abbey internationale Bekanntheit erlangte. Der 77-Jährige wurde für seine Performance in der beliebten Periodenserie gleich viermal für den Primetime Emmy Award als bester Nebendarsteller nominiert. Auch auf der Kinoleinwand ist Jim ein bekanntes Gesicht und war unter anderem in Filmen wie "Alice im Wunderland", "Der Goldene Kompass" und zuletzt "Wonka" zu sehen.

Doch nicht nur Bessies Vater ist ein gefeierter Star: Auch ihre Mutter Imelda Staunton (70) gehört zu den prominentesten Gesichtern der britischen Schauspielszene. Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle als Dolores Umbridge in zwei Harry Potter-Filmen weltberühmt. Darüber hinaus war sie in großen Produktionen wie "Downton Abbey", "Nanny McPhee" und "Paddington" zu sehen. Für ihre Darstellung der Queen Elizabeth II. (†96) in der Netflix-Serie The Crown erhielt sie Nominierungen für den Primetime Emmy Award und den British Academy Television Award. Bereits 2007 stand Bessie gemeinsam mit ihren berühmten Eltern für die BBC-Produktion "Cranford" vor der Kamera.

In einem Interview mit dem Guardian schwärmte Bessie von der Erfahrung, mit ihrer Mutter zusammenzuarbeiten. "Es ist erstaunlich, dass ich von dir abstamme", erklärte sie vor ihrem gemeinsamen Projekt "Mrs. Warren's Profession", in dem sie ebenfalls Mutter und Tochter spielten. Die Schauspielerin verriet weiter: "Es war immer ein Lebenstraum von mir, zusammenzuarbeiten." In Westminster geboren, hatte Bessie neben ihrer Rolle in "Bridgerton" auch Auftritte in Produktionen wie "Howard's End" und "Beecham House". Dass sie in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten ist, scheint für die 32-Jährige eine Herzensangelegenheit zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bessie Carter, 2017 in London, England

Anzeige Anzeige

Getty Images Jim Carter und seine Tochter Bessie Carter bei den Theatre Awards in London im November 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Jim Carter, Imelda Staunton und ihre Tochter Bessie Carter bei den Olivier Awards in London, 2018

Findet ihr, Bessies Karriere profitiert stark vom berühmten Elternhaus? Ja, ohne Frage – da standen sicher Türen offen. Nein – ihr Talent spricht für sich, nicht der Nachname. Ergebnis anzeigen