Privatsphäre? Herzogin Meghan postet immer mehr Kinder-Clips

Herzogin Meghan (44) hat am Osterwochenende gleich mehrere private Familienvideos auf Instagram veröffentlicht, die ihre beiden Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) zeigen. In den Clips sind die Kinder bei der Ostereiersuche im Garten ihres Anwesens in Montecito zu sehen, außerdem zeigt ein Video Archie beim Skifahren in Montana. Die Aufnahmen erreichen ein Millionenpublikum auf Meghans Account, der fast fünf Millionen Follower zählt. Die Gesichter der Kinder sind in den Videos nicht zu erkennen, sie werden ausschließlich von hinten gezeigt. Zudem hat Meghan die Kommentarfunktion unter ihren Beiträgen deaktiviert.

Der Schritt sorgt unter Royal-Beobachtern für Diskussionen, denn jahrelang hatten Prinz Harry (41) und Meghan vehement die Privatsphäre ihrer Kinder eingefordert. Das erste offizielle Foto von Lilibet wurde erst an ihrem ersten Geburtstag am 4. Juni 2022 veröffentlicht, und auch Archie war über Jahre kaum öffentlich zu sehen. Der Wunsch nach Privatsphäre für die Kinder war sogar einer der Gründe, die das Paar für seinen Umzug in die USA anführte. Meghan kehrte am 1. Januar 2025 nach fast sieben Jahren Pause zu Instagram zurück, seitdem sind die Kinder Teil ihres öffentlichen Auftritts geworden. Insider erklärten gegenüber US-Medien, dass das Paar bewusst entschieden habe, mehr vom Familienalltag zu zeigen. Auffällig ist, dass Harry nur im Ski-Video zu sehen ist, wo er seinen Sohn Archie begleitet.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichungen ist möglicherweise kein Zufall. Der 85-Millionen-Euro-Deal des Paares mit Netflix steht Berichten zufolge vor dem Aus, und auch Meghans Lifestyle-Marke "As Ever" benötigt Unterstützung. Insider berichten seit Längerem, dass es Harry bei früheren Kinderpostings seiner Frau "ein wenig unangenehm sein könnte". Die ehemalige Schauspielerin hingegen fühle sich im Rampenlicht wohl. Während Fans die süßen Momente mit den Kindern feiern, fragen sich andere, ob das einst gegebene Versprechen, Archie und Lilibet aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, noch Bestand hat.

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Instagram / meghan Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, Ostern 2026 in Kalifornien

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet an Ostern 2026

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025