Jason Kelce sagt, Taylor Swift hat Travis Kelce durchschaut

Travis und Jason Kelce (38) sind nicht nur als NFL-Stars bekannt – jetzt fügen die Football-Brüder "Autoren" zu ihrer Liste an Titeln hinzu. Ihr gemeinsames Buch "No Dumb Questions: And All of Our Dumbest Answers" ist ab dem 2. Juni überall im Handel erhältlich. Das Magazin People durfte bereits vorab einen exklusiven Blick in die Seiten werfen. Darin geben die beiden ihren Fans intime Einblicke in ihre Brüder-Bindung, ihre Karrieren und ihr Privatleben. Besonders im Fokus: ein Zitat von Travis' Verlobter Taylor Swift (36), das laut Jason seinen Bruder perfekt auf den Punkt bringt.

In dem Auszug, den People vorab veröffentlichte, beschreibt Jason seinen Bruder Travis als "menschliches Ausrufezeichen" – und verrät, dass Taylor genau das ebenfalls so sehe. "Taylor hat diese Beschreibung wirklich auf den Punkt gebracht", schreibt er im Buch. Die Sängerin war im August 2025 zu Gast in der gemeinsamen Podcast-Episode von "New Heights" – einem Rekordauftritt, auf den die Brüder im Buch ebenfalls eingehen. Travis selbst schreibt über die Entstehung des Podcasts und des Buches mit nostalgischen Worten: "Wir sind immer noch diese Kinder. Erwachsene Kinder, die den Traum leben, genau wie damals." Außerdem betont er, wie sehr er Football liebt: "In der NFL zu spielen und auf der größten Bühne zu stehen, ist für mich immer das Coolste der Welt."

Neben Einblicken in ihre Karrieren gewähren Jason und Travis auch sehr persönliche Blicke hinter die Kulissen ihres Familienlebens. Jason schreibt mit einem Augenzwinkern über seine vier Töchter, die sich bisher wacker schlagen und im Gegensatz zu den Kelce-Brüdern noch keinen Rauswurf aus dem Kindergarten erleben mussten – dafür gebe er gern den Genen seiner Frau Kylie die Anerkennung. Das Buch basiert auf der beliebten Rubrik "No Dumb Questions" aus dem gemeinsamen Podcast "New Heights", in der Travis und Jason Fragen von Fans ohne Wertung beantworten. Den Podcast hatten die Brüder ins Leben gerufen, um trotz ihrer vollgepackten Saisonpläne regelmäßig miteinander in Kontakt zu bleiben.

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Imago Taylor Swift und Travi Kelce in New York, Mai 2026

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei der New Heights Party im Thriller Country Club in San Francisco, 04. Februar 2026

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern