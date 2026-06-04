Zum Geburtstag: Herzogin Meghan teilt neue Fotos von Lilibet

Prinzessin Lilibet (5) feiert ihren Geburtstag. Von ihrer Mutter Herzogin Meghan (44) gibt es zu dem Anlass einen liebevollen Gruß auf Instagram. "Unser Traummädchen. Alles Gute zum fünften Geburtstag, Lili", schreibt die ehemalige Schauspielerin. Der Post dürfte die Fans vor allem verzücken, weil Meghan gleich zwei neue Fotos ihrer Tochter und ihrer Familie teilt. Das erste Bild zeigt das Geburtstagskind auf dem Arm von Papa Prinz Harry (41). An seiner Schulter steht Meghan und lächelt ihr Mädchen glücklich an. Die zweite Aufnahme zeigt Lilibet in einem weißen Sommerkleidchen auf dem Rasen stehend und die Blumen bewundernd. Das Gesicht ihrer Tochter zeigt die Herzogin von Sussex wie immer nicht.

Solche Aufnahmen von Harry und Meghans Kindern waren bis vor einiger Zeit noch eine absolute Seltenheit. Doch seit die US-Amerikanerin wieder auf Instagram aktiv ist, teilt sie auch immer mehr Bilder ihrer kleinen Familie. Dabei zeigt sie die Kids entweder von hinten, zensiert oder so, dass ihre Gesichter verdeckt sind. Die Fans des Paares finden das großartig und liken die Posts fleißig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viel Kritik: Die Posts scheinen für viele nicht mit den Bemühungen der beiden, ihre Kids aus dem Rampenlicht zu halten, zusammenzupassen. Der ein oder andere Marketing-Experte vermutete dahinter auch schon einen cleveren PR-Move.

Meghan und Harry lassen sich davon aber sicher nicht beirren. Ihr Fokus liegt offenbar auf dem Wohl ihrer Kinder und heute besonders auf Lilibets Geburtstag. Vielleicht trudelt ja sogar ein besonderes Geschenk aus dem Palast ein. Denn Opa Charles (77) machte schon ihrem Bruder Archie (7) Anfang Mai ein persönliches Geschenk. Es ist bekannt, dass Harry und Meghan Selbstgemachtes teuren Geschenken vorziehen. Das hielt der König in diesem Jahr auch ein. Er soll Archie eine eigens angefertigte Landschaftszeichnung mitsamt einer Geburtstagskarte geschickt haben. "Es war ihm wichtig, etwas Liebevolles und Persönliches zu schenken", erklärte der Royal-Experte Tom Quinn laut Gala.

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet im Juni 2026

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie