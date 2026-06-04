Ohne Meghan und Kinder: Harry genießt einen entspannten Tag

Prinz Harry (41) gönnt sich einen entspannten Nachmittag in Montecito! Der Royal wurde jetzt bei einem Polomatch in der noblen Küstenstadt in Kalifornien gesichtet, während Herzogin Meghan (44) mit den gemeinsamen Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) zu Hause blieb. Wie Page Six berichtet, saß Harry barfuß im Gras am Spielfeldrand und verfolgte ganz lässig das Geschehen. Auf dem Platz kämpfte Artemio, der Sohn von Harrys langjährigem Freund Nacho Figueras (49), um den Sieg. Der Ausflug des Herzogs von Sussex fand am Montag statt – ganz ohne großes Glamour-Aufgebot, dafür mit jeder Menge entspanntem Wochenend-Vibe.

Auf den Fotos ist zu sehen, wie Harry es sich auf der Wiese bequem macht. Der Royal trug ein schwarzes Poloshirt mit einer großen Drei am Ärmel, dazu dunkelgraue Shorts, eine beige Baseballkappe und Sonnenbrille. Schuhe ließ er offenbar einfach weg und schaute barfuß zu, wie Artemio mit seinem Team um den Sieg rang. Zwar verlor dessen Mannschaft das Spiel, doch der junge Polospieler konnte sich trotzdem freuen: Sein Pferd wurde als bestes Polopony ausgezeichnet. Harry und Nacho kennen sich bereits seit 2007, als sie sich bei einem Charity-Polo in England begegneten. Seitdem traten sie immer wieder gemeinsam für wohltätige Zwecke auf und arbeiteten auch bei Medienprojekten zusammen.

Hinter Harry und Meghan liegen gerade aufregende Wochen. Erst vor Kurzem feierte das Paar seinen achten Hochzeitstag. Meghan teilte dazu auf Instagram bislang unveröffentlichte Fotos von ihrem Hochzeitstanz und intimen Momenten der Trauung. Auf den Bildern umarmen sich die Schauspielerin und der Royal innig, drehen sich strahlend über die Tanzfläche und küssen sich, während die Gäste im Hintergrund feiern. Zwei Jahre nach der Märchenhochzeit zogen sich Harry und Meghan aus dem engeren Kreis der Royals zurück und verließen Großbritannien gemeinsam mit Sohn Archie. 2021 kam Tochter Lilibet zur Welt. Heute lebt die kleine Familie in einer luxuriösen Villa in Montecito: Das Anwesen soll neun Schlafzimmer, 16 Badezimmer, einen Pool, einen Tennisplatz und sogar ein privates Kino bieten – ein großzügiger Rückzugsort, von dem aus Harry offenbar jederzeit ganz entspannt zum Poloplatz rüberfahren kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei der Premiere von "Cookie Queens" beim Sundance Film Festival, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry bei einem Polo-Turnier in Aspen

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit, 2018