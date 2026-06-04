Nach Ehe-Aus: Lisa Müller strahlt auf dem roten Teppich

Während die Trennungsnews von Thomas Müller (36) und Lisa Müller (36) noch frisch in den Schlagzeilen sind, setzt die Dressurreiterin bereits ein eindrucksvolles Zeichen. Am Abend des 3. Juni 2026 – also genau an dem Tag, an dem das Ehe-Aus des Paares öffentlich wurde – betrat Lisa den roten Teppich der Veranstaltung "The Power List – Germany's Top 50" in Berlin, bei der einflussreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geehrt werden. Statt sich nach den bewegenden Neuigkeiten zurückzuziehen, posierte sie selbstbewusst vor der Fotowand und stand der anwesenden Presse sogar für kurze Interviews zur Verfügung.

Gekleidet in ein weißes Ensemble aus einer Weste mit schwarzen Knöpfen und einer lässigen Leinenhose im Wide-Leg-Stil, schritt Lisa in Pumps auf dem roten Teppich. Von Traurigkeit oder Erschütterung war ihr dabei nichts anzumerken – stattdessen zeigte sie sich gelöst und mit einem strahlenden Lächeln. Zu dem Trennungsthema selbst äußerte sie sich jedoch nicht. Das fügt sich in die gemeinsame Linie, die sie und Thomas über ihren Anwalt kommuniziert hatten. "Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen", hieß es gegenüber Bild.

Thomas und Lisa hatten sich nach über 17 gemeinsamen Jahren getrennt. Die beiden lernten sich bereits in jungen Jahren kennen und heirateten im Jahr 2009. Während Thomas als Fußballprofi jahrzehntelang für Schlagzeilen auf dem Rasen sorgte, baute Lisa sich eine eigene Karriere im Reitsport auf und ist zudem als angehende Politikerin aktiv. Öffentliche Eskapaden oder Sticheleien waren von dem Paar zu keiner Zeit zu vernehmen – und offenbar soll das auch nach der Trennung so bleiben.

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Imago Lisa Müller, Juni 2026

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Getty Images Lisa Müller bei "The Power List – Germany's Top 50" im Axel Springer Haus, Berlin, 3. Juni 2026

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Instagram / esmuellert Thomas Müller mit seiner Frau Lisa und dem Hund, Dezember 2025

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