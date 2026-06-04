Schon fünf Jahre alt: Prinzessin Lilibet feiert Geburtstag

Anders als bei den Kindern von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) weiß die Welt kaum etwas über den Nachwuchs von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44). Die beiden Aussteiger-Royals wollen ihre Kids bewusst vom königlichen Medientrubel fernhalten und vermeiden es, die Gesichter der beiden öffentlich zu zeigen. Heute, am 4. Juni, feiert Töchterchen Lilibet ihren fünften Geburtstag, aber ob es royale Geburtstagsgrüße geben wird, ist fraglich. Anders als ihr Bruder Archie (7) wurde Lilibet in Kalifornien geboren und nie offiziell der Presse präsentiert, wie es eigentlich üblich ist. Für Schlagzeilen sorgte das Mädchen aber schon bei ihrer Geburt, denn ihr Name ist wohl einer der ausgefallensten im Königshaus: Ihr vollständiger Name lautet Lilibet Diana – Diana nach ihrer Großmutter Prinzessin Diana (†36) und Lilibet nach dem liebevollen Spitznamen von Queen Elizabeth (†96).

Am royalen Leben nahm Lilibet bis heute allerdings kaum teil. Nur ein offizieller Besuch in Großbritannien ist bekannt: 2020 begleitete sie ihre Eltern als Baby nach London, um das 70. Thronjubiläum der Queen zu feiern. Parallel wurde Lilibet ein Jahr alt. Auch wenn über das Leben der Sussex-Kinder im kalifornischen Montecito kaum etwas bekannt ist, gibt vor allem Meghan hin und wieder kleine Einblicke auf ihrem Instagram-Profil. Hier wird vor allem deutlich, dass Lilibet und Archie mit viel Freiheit, Natur und Kreativität aufwachsen und weniger mit dem royalen Protokoll wie ihre Cousins und Cousinen im Vereinigten Königreich. Vollständig vom Leben der Königsfamilie losgelöst werden können die beiden allerdings nicht. Immerhin ist ihr Großvater König Charles (77) und sie stehen in der Thronfolge. Mit Platz sechs und sieben hinter William, seinen Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) sowie Papa Harry rückt der Thron für die zwei aber in eine unrealistische Entfernung.

Bei seltenen Gelegenheiten gaben Harry und Meghan Einblicke in die Interessen und Persönlichkeiten ihrer Kinder. So soll Lilibet sich sehr für Tiere interessieren. Egal, ob Hunde oder Hühner – die Fünfjährige begeistert sich für alles, was vier Beine, Fell oder Federn hat. Gleichzeitig soll sie das Interesse ihrer Mutter an Gartenarbeit und Büchern geerbt haben. Derzeit ist Lilibet im Vorschulalter und wird sicherlich in Kalifornien eine passende Einrichtung besuchen. Harry und Meghan setzen großen Wert auf gute Bildung, halten die Schulen ihrer Kinder jedoch privat. Auch wenn es viele Lücken gibt, was das Wissen über das Leben von Lilibet und Archie angeht, gibt es ein Detail, das den Fans wohl große Freude bereitet: Beide haben die gleichen feuerroten Haare wie ihr Papa. Laut Harry sind das die Spencer-Gene seiner Mutter Diana.

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seiner Tochter Lilibet, März 2025

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Instagram / meghan Prinzessin Lilibet und Prinz Archie

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