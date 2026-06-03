Meghans Vater plant wohl Hochzeit mit deutlich jüngerer Frau

Könnte Herzogin Meghan (44) bald eine neue Stiefmutter bekommen? Laut Berichten denkt ihr Vater Thomas Markle (81) ernsthaft über eine dritte Ehe nach – und zwar mit der philippinischen Krankenschwester Rio Caneda. Die beiden lernten sich Ende vergangenen Jahres kennen, als Thomas in einer Rehabilitationsklinik auf den Philippinen behandelt wurde. Dem britischen Daily Express zufolge soll Thomas inzwischen ganz vernarrt in Rio sein: "Thomas sagte mir, er würde sie sofort heiraten. Er erzählt dem Rest der Familie, dass er glücklicher ist, als er es sich jemals hätte vorstellen können, angesichts des Gedankens, den Rest seines Lebens mit Rio zu verbringen", so eine anonyme Quelle gegenüber der Zeitung.

Derzeit befindet sich Thomas noch in den USA, wo er sich bei seiner ältesten Tochter Samantha (61) erholt. Den Kontakt zu Rio halte er über Videoanrufe aufrecht. "Er muss sich noch einige Zeit erholen und wird mindestens ein paar Monate in Amerika verbringen, wo er fast täglich per FaceTime mit Rio telefoniert", heißt es weiter aus dem Umfeld. Wie das australische Magazin Woman's Day berichtete, soll Meghan von der Romanze ihres Vaters durch die Medien erfahren haben und "schockiert" gewesen sein. Sie finde es "traurig, weil es aufgrund des Altersunterschieds und seines Zustands so aussieht, als ob er Gefahr laufe, ausgenutzt zu werden" – zumal Rio gerade einmal zwei Jahre älter ist als Meghan selbst.

Das Verhältnis zwischen der Ehefrau von Prinz Harry (41) und ihrem Vater ist seit Jahren angespannt. Kurz vor ihrer Hochzeit mit Harry im Mai 2018 kam es zum endgültigen Bruch. Den jüngsten Anlass für Kontakt lieferte ausgerechnet ein Schicksalsschlag: Im Dezember 2025 erlitt Thomas einen medizinischen Notfall und musste sich einer Operation unterziehen, bei der sein linkes Bein amputiert wurde. Meghan soll ihm danach einen handgeschriebenen Brief geschickt haben – der letzte bekannte Kontakt zwischen den beiden. Thomas war zuvor zweimal verheiratet: zunächst von 1964 bis 1975 mit Roslyn Loveless und anschließend von 1979 bis 1987 mit Meghans Mutter Doria Ragland.

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MEGA, Getty Images Thomas Markle Sr. und Herzogin Meghan

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020