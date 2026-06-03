So luxuriös ist Prinz Harry und Meghans 5-Sterne-Privatjet

Auch wenn Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt haben, auf bestimmte Annehmlichkeiten verzichten die beiden offenbar nicht. Wie jetzt bekannt wurde, reisen die Sussexes bei internationalen Trips häufig in einem luxuriösen Privatjet – einer Cessna mit zwölf Sitzen, die Berichten zufolge rund 6,3 Millionen Euro kostet. An Bord soll der Flieger, der bis zu 592 Meilen pro Stunde schnell sein kann, mit dimmbaren LED-Leuchten, WLAN und sogar Schreibtischen ausgestattet sein, an denen Meghan Berichten zufolge an ihren Plänen für ihr Unternehmen "As Ever" arbeiten kann. Auch die Bäder sollen laut Hello! groß genug für schnelle Kleiderwechsel sein.

Einen ersten Blick in die Kabine des Flugzeugs gab es bereits in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" aus dem Jahr 2022 zu sehen. Dort war zu erkennen, dass der Jet geräumig genug ist, um neben Harry und Meghan auch Meghans Mutter Doria Ragland und sogar die Haustiere des Paares komfortabel zu befördern – die Hunde hatten eigene Schlafplätze und ausreichend Platz zum Herumwandern. Ob die Sussexes das Flugzeug selbst besitzen oder bei Bedarf chartern, ist bisher nicht öffentlich bekannt.

Trotz des offensichtlichen Faibles für Privatflieger sind Harry und Meghan gelegentlich auch auf Linienflügen anzutreffen – dann allerdings in der First Class. Zuletzt reisten die beiden auf ihrem Weg von Nigeria nach London in der First Class einer Boeing 777 von British Airways. Erst vor wenigen Wochen zeigten sich die beiden sogar noch bodenständiger und flogen für eine Reise nach Australien ganz regulär in einem Qantas-Linienflug von Los Angeles nach Melbourne – ohne jegliche Sonderbehandlung an Bord.

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen das Royal Children’s Hospital in Melbourne

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2026

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