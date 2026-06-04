Nino de Angelo zieht nach seinen Abstürzen nach Italien

Nino de Angelo (62) hat in einem offenen Interview mit dem Nachrichtenportal T-Online über die turbulenten Kapitel seines Lebens gesprochen – und verraten, dass er gemeinsam mit seiner Partnerin einen Neuanfang in Italien plant. Der Schlagersänger, der bürgerlich Domenico Gerhard Gorgoglione heißt, blickt dabei auf eine jahrelange Leidensgeschichte zurück: Alkohol- und Drogenprobleme, finanzielle Abstürze und zuletzt eine Verurteilung durch das Amtsgericht Kempten im vergangenen Januar. Das Gericht sprach ihn wegen Fahrens ohne Führerschein, Fahrerflucht, Sachbeschädigung und eines illegalen Autorennens schuldig – die Strafe: ein Jahr Haft auf Bewährung sowie eine Geldstrafe. "Das war einfach ein ganz schlimmer Tag, und es tut mir auch leid", so der Musiker.

Als Hintergrund für den Vorfall nannte Nino das Absetzen seiner Psychopharmaka nach zwölf Jahren, was Panikattacken ausgelöst habe. Dazu kam ein Rückfall in alte Trinkmuster. Finanziell hat er inzwischen aber wieder festen Boden unter den Füßen. "Ich bin gerade aus meiner Insolvenz heraus. Ich musste eine Million Euro verdienen, um meine Schulden abzubezahlen", erklärte er. Mit dem Blick nach vorne konkretisiert er nun seine Auswanderungspläne: "Wir wollen in absehbarer Zeit unseren Reiterhof hier verkaufen und uns mit Pferden, Hunden, Katzen und allem, was dazugehört, in Italien niederlassen." In der Region Umbrien haben er und seine Partnerin bereits einen alten Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert auf rund vier Hektar Land ins Auge gefasst. Heiraten werde er nicht mehr – nach vier gescheiterten Ehen zieht er da eine klare Grenze. "Ich möchte in meinem Leben keine fünfte Scheidung mehr erleben", sagte er gegenüber T-Online. Und: "Wir lieben uns auch ohne Trauschein."

Dass Nino überhaupt noch so voller Pläne steckt, ist für ihn selbst bemerkenswert. "Mir geht es super. Vor zehn Jahren sagten mir die Ärzte, ich hätte nur noch fünf Jahre zu leben. Jetzt sind zehn Jahre vergangen – und ich hoffe natürlich, dass noch viele weitere dazukommen", sagte er. Seinen Alkoholkonsum bezeichnete er heute als kontrollierbarer denn je – eine Hypnose habe ihm dabei geholfen, sechs Monate abstinent zu bleiben, bevor er wieder gelegentlich zum Glas griff. Musikalisch will er ebenfalls weitermachen, aber nur noch zu seinen eigenen Bedingungen: Projekte sollen ihm echte Freude bereiten, der Erfolgsdruck von früher spielt für ihn keine Rolle mehr. Die Verbindung nach Italien ist dabei auch eine emotionale – in Apulien liegt die Heimat seiner Eltern, und dort leben bis heute viele seiner Verwandten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nino de Angelo, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo, Sänger

Anzeige Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Nino de Angelo im August 2022 in Berlin