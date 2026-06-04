Sharon Battiste erlebte schon im Kinderhort Ausgrenzung

Schauspielerin Sharon Battiste (34) hat im Podcast "Zwischen den Zeilen" von Bettina Böttinger (69) offen über eine schmerzhafte Kindheitserinnerung gesprochen. Die ehemalige Bachelorette, auch bekannt aus der Serie Köln 50667 und als Teilnehmerin der Tanzshow Let's Dance, erinnerte sich an einen Moment, der sie bis heute nicht loslässt: Als sie noch ein Kind war und einen klassischen Tanzchor in Flörsheim in Hessen besuchte, wurde ihr von einer ihr nahestehenden Person im Kinderhort abgesagt – mit einer Begründung, die sie tief traf. "Eines Tages sagte mir diese damalige Freundin ab, mit der Begründung: 'Mit ihr möchte ich nicht spielen, die Frau sieht anders aus und die hat dunkle Haut.' Und das werde ich bis heute nicht vergessen", schilderte Sharon im Podcast.

Zum Zeitpunkt dieses Erlebnisses war Sharon sieben oder acht Jahre alt. Moderatorin Bettina Böttinger reagierte einfühlsam: "Das stelle ich mir ja schon hart vor, wenn man als Kind so etwas gesagt bekommt." Sharon, die nach eigenen Angaben stets die einzige Person of Color in ihrer Klasse war, betonte, dass sie selbst solche Unterschiede nie gemacht habe – "für mich gab es so etwas gar nicht". Im Nachhinein fragt sie sich, ob die damalige Freundin vielleicht "zu wenig aufgeklärt wurde als Kind". Insgesamt habe sie zwar keine reine Mobbing-Vergangenheit gehabt – "zum Glück nicht", wie sie betonte –, aber "den ein oder anderen Spruch, den habe ich kassiert".

Sharon ist vielen TV-Zuschauern nicht nur aus "Let's Dance" bekannt, sondern auch als ehemalige "Bachelorette" und aus Formaten wie "Köln 50667". In den vergangenen Tagen hatte sie außerdem private Einblicke mit ihren Fans geteilt und ihre Beziehung zu Tijan Njie (34) öffentlich gemacht. Auf Social Media zeigte sich das Paar vertraut und verliebt. Neben solchen glücklichen Momenten spricht die Darstellerin nun auch offen über Erfahrungen, die sie schon früh geprägt haben. Damit gewährt Sharon einen sehr persönlichen Einblick in ihre Kindheit und in Erlebnisse, die weit über ihre TV-Auftritte hinausgehen.

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Dwi Anoraganingrum / Future Images Sharon Battiste nach ihrem "Let's Dance"-Aus 2023

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Instagram / sharonbattiste_ Sharon Battiste, ehemalige Bachelorette

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Instagram / sharonbattiste_ Tijan Njie und Sharon Battiste