Darum sieht Paul Rudd mit 57 noch immer verblüffend jung aus

Paul Rudd (57) sorgt mal wieder für Staunen: Im Podcast "Therapuss" plaudert der Hollywoodstar jetzt ganz offen über sein verblüffend jugendliches Aussehen – und räumt mit einem hartnäckigen Gerücht auf. Moderator Jake Shane fragt den "Ant-Man"-Darsteller ganz direkt, ob er mit Botox nachhilft, um mit 57 immer noch so frisch auszusehen. Paul reagiert entspannt, verneint die Behandlung deutlich und zieht dabei demonstrativ die Stirn in Falten. "Schau dir mein Gesicht an", fordert er den Host auf und präsentiert seine beweglichen Augenbrauen inklusive Fältchen.

Der Schauspieler lässt das so aber nicht stehen und stellt klar, dass auch an ihm die Zeit nicht spurlos vorbeigeht. "Ich tue es", entgegnet Paul, als Jake erneut behauptet, er würde nicht altern. "Es ist nett, dass du es sagst, aber ich tue es wirklich." Schon in der Vergangenheit musste sich der "Clueless"-Liebling immer wieder Fragen zu seinem scheinbar zeitlosen Look gefallen lassen. Kollegen wie Jennifer Aniston (57), mit der er mehrere Filme drehte und auch bei Friends gemeinsam vor der Kamera stand, und Chris Evans (44) sticheln seit Jahren liebevoll gegen ihn – Chris witzelte in einem gemeinsamen Gespräch mit Variety sogar: "Warum wirst du nicht älter? Trinkst du Babyblut?" Konkrete Schönheitsbehandlungen oder spezielle Produkte will Paul aber nicht verraten. "Die Leute fragen mich: 'Kannst du mir deinen Ernährungsplan schicken? Wie oft trainierst du pro Woche? Trinkst du Alkohol? Isst du Kohlenhydrate? Hast du einen Cheat-Day?' Das Wichtigste beim Training ist der Schlaf", erklärte Paul 2023 in der Men's Health.

Ganz ohne Humor geht Paul mit der ganzen Aufregung um seine glatte Haut nicht um. Bei einem Auftritt auf der C2E2 Comic Con in Chicago meinte der Filmstar vor ein paar Jahren augenzwinkernd, er sei innerlich längst ein alter Mann. "Ich bin 80 Jahre alt von innen", scherzte er damals und deutete auf seine Brust. "Hier drin, pure Dunkelheit – und ein bisschen Feuchtigkeitscreme." Privat gilt der gebürtige US-Amerikaner mit britischen Wurzeln als eher bodenständig, zeigt seine Familie nur selten in der Öffentlichkeit und reist für seine Jobs regelmäßig zwischen Filmsets, Talkshows und Panels hin und her.

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Getty Images Bei der New Yorker Vorführung von "Power Ballad" im Regal Times Square

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Getty Images Jennifer Aniston und Paul Rudd, 2012

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Getty Images Paul Rudd bei der Premiere von "Lisa Picard is Famous" in New York 2001