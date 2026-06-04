Ehemann Andreas zahlt: Vanessa Mai beschenkt sich selbst

Eigentlich sollte Ehemann Andreas Ferber seiner Frau Vanessa Mai (34) zum Geburtstag eine besondere Freude machen – doch am Ende nahm die Sängerin die Sache kurzerhand selbst in die Hand. Im Podcast "Schön laut" plauderte Vanessa jetzt mit Moderatorin Lola Weippert (30) darüber, wie sie ihr Geburtstagsgeschenk kurzerhand selbst bestellte und Andreas anschließend die Rechnung präsentierte. "Die Lola denkt, dass mir der Andreas das Geschenk gemacht hat. Aber ich hab es mir selbst bestellt und ihm die Rechnung auf den Tisch gelegt", gestand sie lachend.

Dabei hatte Lola im Vorfeld alles akribisch geplant, damit Andreas seine Frau mit einer Kette überraschen konnte. Die Moderatorin hatte den Schmuck sogar selbst anprobiert, Vanessas Begeisterung bemerkt und Andreas umgehend den passenden Link geschickt – inklusive einer ausgeklügelten Strategie: Andreas sollte seiner Frau zunächst einen Staubsauger schenken und sie dann erst im zweiten Schritt mit der Kette überraschen. Doch trotz Lolas hartnäckiger Überzeugungsarbeit zog Vanessa es vor, selbst zu handeln. "Es war so süß, wie Lola Andreas die ganze Zeit bearbeitet hat. Ich dachte dann: 'Komm, dann bestell ich es halt und leg ihm die Rechnung auf den Tisch'", erklärte sie, wie Tag24 berichtet. Den Staubsauger bekam sie übrigens trotzdem noch – ein Modell speziell für Hunde- und Katzenhaare, über das sie sich laut eigener Aussage sehr gefreut hat: "Der ist super." Lola kommentierte das pragmatische Vorgehen des Paares mit einem ironischen Seitenhieb: "Deshalb bin ich Single."

Vanessa und Andreas sind seit 2017 verheiratet. Wie die Sängerin im Podcast erklärte, legen die beiden grundsätzlich wenig Wert auf Geschenktraditionen – sie schenken sich gegenseitig prinzipiell nichts zum Geburtstag. Lola und Vanessa verbindet neben dem gemeinsamen Podcast auch eine enge Freundschaft, die immer wieder Thema in "Schön laut" ist.

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AEDT Vanessa Mai und Andreas Ferber im Dezember 2022

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert

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Instagram / vanessa.mai Lola Weippert und Vanessa Mai, Podcasterinnen

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