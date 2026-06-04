Tom Holland schwärmt: Chemie mit Zendaya am Set ist magisch

Tom Holland (30) hat jetzt in einem Interview intime Einblicke in die Zusammenarbeit mit seiner Freundin Zendaya (29) am Set des neuen "Spider-Man: Brand New Day" gegeben. Im Podcast "Good Hang" mit Amy Poehler (54) verriet der 30-jährige Schauspieler, dass ihre reale Beziehung die Chemie zwischen den beiden auf der Leinwand entscheidend bereichert. "Ich könnte mir nicht vorstellen, das zu tun, was ich tue, ohne sie", erklärte er über Zendaya. Besonders deutlich wurde das während der Dreharbeiten zu einer bestimmten Szene, die zunächst einfach nicht stimmte.

Nachdem Toms Teil der Szene gefilmt worden war, sprach er seine Partnerin während ihrer Aufnahmen direkt auf das Problem an – etwas, das er nach eigener Aussage einer anderen Schauspielerin gegenüber niemals so formuliert hätte. "Ich würde das nie im Traum einer Schauspielerin sagen, mit der ich nicht zusammen wäre", betonte er. Zendaya bestätigte seine Bedenken sofort, woraufhin Tom das Gespräch mit den Produzenten und schließlich mit Regisseur Destin Daniel Cretton suchte. Der Regisseur reagierte besonnen, schickte das Team nach Hause und schrieb die Szene gemeinsam mit einem der Autoren um. Am nächsten Tag wurde sie neu gedreht – mit einem Ergebnis, das Tom sichtlich begeistert: "Wir haben die Szene am nächsten Tag neu gedreht, und ich bin so froh, dass wir es getan haben, denn sie leuchtet im Film."

Abseits dieser Anekdote ließ Tom es sich nicht nehmen, Zendaya als Ausnahmeschauspielerin zu loben. "Ich glaube, sie ist die beste Schauspielerin, die es gerade gibt", schwärmte er im Podcast. "Was ich daran liebe, ihr bei der Arbeit zuzuschauen, ist, dass sie einfach furchtlos ist." Auch Zendaya selbst hatte sich zuletzt begeistert über die gemeinsamen Dreharbeiten geäußert und beschrieben, wie sehr sie es genieße, jeden Tag mit ihrem besten Freund und der Person, die sie liebt, arbeiten zu dürfen. "Spider-Man: Brand New Day" kommt am 31. Juli in die Kinos.

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Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2021

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Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

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ActionPress/ Backgrid Tom Holland und Zendaya im Oktober 2024