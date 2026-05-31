Liebe zum Garten: Jessica Ginkel und Daniels Liebesgeheimnis

Bei der Premiere der neuen Staffel von Der Lehrer hat Jessica Ginkel (45), die in der Serie neben Hendrik Duryn (58) überzeugt, gegenüber Promiflash verraten, was ihre Ehe mit Schauspieler Daniel Fehlow (51) so stark macht. Die beiden sind seit 2012 ein Paar und haben 2018 geheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Ihr Liebesgeheimnis? Ein gemeinsamer Garten, der die Familie zusammenbringt und für unvergessliche Momente sorgt.

"Unser Garten. Wir haben einen gemeinsamen Garten, den wir sehr mögen, und wir freuen uns immer wie kleine Kinder, wenn wir sagen: 'Hey, wir grillen, wir grillen wieder und lass uns da was pflanzen und da was anbauen'", schwärmte die Schauspielerin, die auch in der Serie "Die Bergretter" zu sehen war. Doch damit erschöpft sich das Rezept für eine glückliche Beziehung für Jessica nicht. Sie ergänzte: "Vielleicht ist das Geheimnis, auch viel miteinander zu reden, sich viel auszutauschen. Am Ende ist es auch Arbeit. Aber solange man Bock aufeinander hat und das zusammen schaffen möchte und den Weg zusammen gehen möchte, ist das gut."

Daniel und Jessica lernten sich am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) kennen – der Soap, in der beide lange als feste Größen vor der Kamera standen. Ihre Beziehung hielten sie anfangs bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. Sie hofften, das Glück erst einmal zu zweit genießen zu können, bevor sie es mit der Welt teilten. Inzwischen geben die beiden Einblicke in ihr Familienleben und zeigen, dass eine langjährige Beziehung vor allem durch gemeinsame Erlebnisse und offene Kommunikation wachsen kann.

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IMAGO / Future Image Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, September 2025

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Bauer Stars&Stories Hendrik Duryn und Jessica Ginkel am Set von "Der Lehrer"

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IMAGO / Eventpress Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, April 2025

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