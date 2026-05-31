Nach Krebsdrama: Dolph Lundgren packt im Buch über alles aus

Actionstar Dolph Lundgren (68) hat einiges zu erzählen – und er will es nun öffentlich tun. Wie People exklusiv berichtet, veröffentlicht der schwedische Schauspieler diesen Herbst seine Memoiren mit dem Titel "Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle". Das Buch erscheint am 22. September beim Verlag Harper Horizon und ist bereits jetzt vorbestellbar. Darin soll es nicht nur um Dolphs jahrzehntelange Karriere als Actionheld gehen, sondern auch um die Schattenseiten des Ruhms und um persönliche Schicksalsschläge, die sich hinter den Kulissen abgespielt haben.

Besonders offen geht der Schauspieler darin einem der dunkelsten Kapitel seines Lebens nach: seiner Nierenkrebs-Diagnose aus dem Jahr 2015. Erst 2024 gab Dolph bekannt, krebsfrei zu sein. Gegenüber People äußerte er sich nun auch zum Thema Stärke, das sich durch das gesamte Buch zieht: "Stärke ist nicht das, was die meisten Menschen denken. Für mich begann sie als Überleben." Darüber hinaus schreibt der Schauspieler über den emotionalen und körperlichen Tribut, den die Filmindustrie von ihm gefordert hat, sowie über den Druck, der mit dem Ruhm einhergeht. "Ich freue mich darauf, meine ganze Geschichte zu teilen", so Dolph weiter. "Und die Kämpfe... die es wirklich wert waren, gekämpft zu werden."

Dolph Lundgren wurde einem weltweiten Publikum vor allem durch seine Rolle als furchteinflößender Boxer Ivan Drago in "Rocky IV" aus dem Jahr 1985 bekannt. Bevor er nach Hollywood kam, war der gebürtige Schwede Chemiestudent, Fulbright-Stipendiat und Kampfsportchampion. In der Filmbranche blieb er nicht nur als Schauspieler tätig, sondern arbeitete auch als Produzent, Autor und Regisseur. Mit Fitness- und Gesundheitsthemen beschäftigt er sich auch schriftstellerisch bereits länger: 2020 veröffentlichte er das Buch "Extreme Fitness: How to Train Like an Action Hero".

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Getty Images Dolph Lundgren auf der San Diego Comic Con 2022

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Getty Images Dolph Lundgren, 2019

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Getty Images Dolph Lundgren bei der Premiere von "Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss"-Premiere 2022

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