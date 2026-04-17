Spionagevorwurf: RHOM-Lisa Hochstein stellt sich der Polizei

Reality-TV-Star Lisa Hochstein (43) hat sich freiwillig bei den Behörden in Miami gestellt. Gegen die Darstellerin der Sendung "Real Housewives of Miami" war zuvor eine Anklage wegen eines schweren Verbrechens eingereicht worden: Sie soll die Kommunikation ihres Ex-Mannes Lenny Hochstein heimlich abgehört haben. Laut TMZ vorliegenden Dokumenten werfen ihr die Staatsanwälte vor, "unrechtmäßig und vorsätzlich" Telefon-, mündliche oder elektronische Kommunikation von Lenny und anderen Personen abgefangen zu haben – oder zumindest versucht zu haben, dies zu tun. Anwältin Jayne Weintraub erklärte gegenüber dem Branchenmagazin, die Gestellung sei freiwillig und Teil einer im Voraus getroffenen Vereinbarung. Ihre Mandantin habe "nichts zu verbergen".

Der Vorfall, der der Anklage offenbar zugrunde liegt, soll sich im März 2023 ereignet haben – kurz bevor Berichte auftauchten, wonach Lenny Lisa beschuldigte, ein Abhörgerät unter seinem Auto platziert zu haben, um seine Telefongespräche zu überwachen. Auch Lisas Ex-Freund Jody Glidden ist mit der gleichen Anklage konfrontiert. Er wurde bereits am Wochenende in Florida in Gewahrsam genommen, während zunächst ein Haftbefehl gegen Lisa vorlag, bevor sie sich arrangierte, sich selbst zu stellen. Die Anwaltsteams beider Angeklagten wehrten sich gegenüber TMZ und bezeichneten die Vorwürfe als Ausfluss eines erbitterten Scheidungsstreits. Der Fall "gehöre nicht vor ein Strafgericht", so die Verteidiger.

Lenny hatte im Mai 2022 nach zwölf gemeinsamen Ehejahren die Scheidung von Lisa eingereicht. Aus der Trennung entwickelte sich schon bald ein öffentlich ausgetragener Rosenkrieg zwischen den beiden. Lisa ist seit 2021 in der Realityshow "Real Housewives of Miami" zu sehen, in der sie ihr Leben in der gehobenen Gesellschaft Miamis zeigt. Besonders brisant ist ihr Streit mit Larsa Pippen. Die Reality-Darstellerin musste sich jüngst gegen Gerüchte wehren, sie habe ihren Po nicht nur durch hartes Training, sondern mittels eines Brazilian Butt Lifts (BBL) erreicht.

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Getty Images Lisa Hochstein beim Miami Film Festival im Miami Beach Bandshell am 11. April 2024.

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Getty Images Lenny und Lisa Hochstein beim Haute 100 Dinner von Haute Living im Miami Design District, 16. Mai 2017.

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Getty Images Lisa Hochstein bei der Flex Basel Party, präsentiert von Passes und Quantum, am 8. Dezember 2023 in Miami.

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