Jennifer Stone kehrt als Harper an den Waverly Place zurück

Jennifer Stone (33) steht wieder vor der Kamera: In der dritten und zugleich finalen Staffel von "Wizards Beyond Waverly Place" schlüpft die Schauspielerin noch einmal in ihre Kultrolle als Harper Finkle. Wie Variety berichtet, wird Jennifer als treue beste Freundin von Selena Gomez (33)' Figur Alex Russo in mehreren Szenen zu sehen sein. Damit kehrt ein weiterer Fanliebling ins beliebte Zauber-Universum zurück, das inzwischen als Revival der Originalserie "Wizards of Waverly Place" bei Disney Channel und Disney Plus läuft. Die neue Staffel mit Jennifer soll im Sommer an den Start gehen.

Für Jennifer ist der Gastauftritt ein echtes Serien-Heimspiel: Sie war bereits in allen 106 Episoden der ursprünglichen Show sowie in beiden zugehörigen Filmen dabei und prägte mit ihren schrillen Outfits und Harpers unverwechselbarem Humor das Gesicht des Formats. Nun stößt sie zu einer Riege von Stars, die für das Revival zurückkehren. David Henrie (36) führt die neue Besetzung an, während Selena als Alex immer wieder vorbeischaut. Auch Maria Canals-Barrera und David DeLuise (54) hatten schon Gastauftritte, Gregg Sulkin (33) wird in der finalen Staffel ebenfalls wieder mitmischen. Staffel drei umfasst insgesamt vier Folgen und setzt die Geschichte um Billie fort, die ihre Mutter nur retten kann, wenn sie mit ihrer Familie Alex wiederfindet.

Abseits der Zauberwelt hatte sich Jennifer in den vergangenen Jahren fast komplett aus Hollywood zurückgezogen. Nach ihrem letzten Onscreen-Credit 2019 absolvierte die frühere Disney-Darstellerin ein Pflege-Studium und arbeitete während der Corona-Pandemie als Krankenschwester im Gesundheitswesen. In Interviews blickte sie immer wieder dankbar auf die Zeit mit dem "Wizards"-Cast zurück und betonte, wie eng die Verbindungen zu ihren früheren Kollegen geblieben seien. Mit dem Comeback als Harper knüpft sie nun wieder an ein Kapitel an, das viele Fans mit ihrer eigenen Kindheit und Jugend vor dem Fernseher verbinden.

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Getty Images Jennifer Stone bei der Premiere von ABC/Hulus "Scrubs" Staffel eins im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles, Februar 2026

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Getty Images David Henrie und Selena Gomez im Oktober 2024

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Getty Images Der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place", September 2009

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