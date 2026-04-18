Statt Ryan: Fast hätte ein anderer Star Deadpool gespielt

Ryan Reynolds (49) als Deadpool – für viele Fans ist diese Kombination heute untrennbar. Doch tatsächlich stand die Comic-Verfilmung offenbar kurz davor, einen ganz anderen Weg zu gehen: Ein anderer beliebter Hollywoodstar war vor Ryans Verpflichtung für die Rolle des frechen Antihelden im Gespräch. Wie das US-Portal JustJared berichtet, verriet der Schauspieler selbst in einem Interview, dass er damals für die Rolle vorgesprochen habe und als echte Option galt.

Dieser Schauspieler war Jensen Ackles (48), vielen vor allem aus der Serie "Supernatural" bekannt. Er bestätigte, dass er intensiv über die Rolle verhandelte, letztlich jedoch aus terminlichen Gründen nicht verfügbar war. Jensen erklärte außerdem scherzhaft, dass seine ehemalige Beziehung zu Morena Baccarin (46), die später Deadpools große Liebe spielte, die Situation zusätzlich kompliziert gemacht hätte. Rückblickend sieht er die finale Besetzung als gelungen an, betonte aber, dass es für ihn eine spannende Erfahrung gewesen wäre, den unkonventionellen Antihelden selbst zu verkörpern.

Ryan übernahm die Rolle des Deadpool erstmals im Jahr 2009 in "X-Men Origins: Wolverine". Obwohl der Film kein großer Erfolg war, ließ der Schauspieler sich nicht entmutigen. 2016 erschien der eigenständige Solofilm "Deadpool", der an den Kinokassen riesige Erfolge feierte und den Grundstein für ein ganzes Franchise legte. Mittlerweile umfasst dieses bereits drei Filme – und ein Ende ist nicht in Sicht.

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Everett Collection / ActionPress Szenenbild aus "Deadpool 2"

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Imago Premiere von Amazons "Countdown" in Los Angeles: Jensen Ackles auf dem roten Teppich

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Getty Images Ryan Reynolds bei der Premiere von "John Candy: I Like Me", 2025