Miles Teller verkauft Getränkemarke für 275 Millionen Euro

Miles Teller (39) darf sich über einen riesigen Geldsegen freuen. Die Getränkemarke The Finnish Long Drink, an der der Schauspieler seit Jahren als Investor beteiligt ist, wurde für rund 325 Millionen Dollar (umgerechnet 275.587.212 Euro) verkauft. Käufer ist laut The Hollywood Reporter die Mark Anthony Group, das Unternehmen hinter bekannten Marken wie White Claw und Mike's Hard Lemonade. "Ich bin sehr stolz", sagte der 39-Jährige dem Magazin gegenüber und betonte: "Ich bin seit über sieben Jahren bei diesem Unternehmen dabei. Es war etwas, an das ich wirklich geglaubt habe, und wir haben großartige Wege gefunden, wie ich dafür eintreten konnte."

Wie viel von dem Millionen-Dollar-Deal tatsächlich auf sein Konto fließt, verriet Miles allerdings nicht. "Ich rede eigentlich nicht über Zahlen", erklärte er und ergänzte: "Man hat mir immer gesagt, dass das kein guter Stil ist." Klar stellte er aber, dass es kein Abschied von Hollywood wird: "Alles, was ich sagen werde, ist, dass ich so bald nicht vom Schauspielern in Rente gehe." Auch beim Getränkeprojekt selbst bleibt er an Bord. Den Deal sieht er weniger als endgültigen Abschluss, sondern eher als Neuanfang: "Ich sehe es eher als Handschlag und eine Partnerschaft und den Beginn von etwas. Es ist nicht das Ende für uns."

Miles ist seit mehreren Jahren auch als Produzent tätig und möchte seinen finanziellen Spielraum künftig nutzen, um Filmprojekte voranzutreiben, die ihm am Herzen liegen. Privat hat er zuletzt ebenfalls bewegte Zeiten hinter sich. Im Januar 2025 verloren er und seine Frau Keleigh Sperry Teller (33) ihr Zuhause in den verheerenden Waldbränden in Los Angeles – darunter auch Keleighs Hochzeitskleid aus ihrer Trauung mit dem Schauspieler im Jahr 2019. Miles ließ das Kleid daraufhin neu anfertigen und überraschte seine Frau zu Weihnachten damit. "Miles hat mein Hochzeitskleid, das beim Brand zerstört wurde, neu machen lassen", schrieb Keleigh in einem TikTok-Video und fügte hinzu: "So glücklich."

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Getty Images Miles Teller, Schauspieler

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Getty Images Miles Teller im März 2023

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Getty Images Miles Teller und Keleigh Sperry Teller bei der Special Screening von A24s "Eternity" im AMC Century City 15 in Los Angeles, November 2025