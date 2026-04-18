Abschiedstour: Die Prinzen verkünden nach 35 Jahren ihr Aus

Nach 35 gemeinsamen Jahren haben Die Prinzen das Ende ihrer Bandkarriere verkündet. Im Interview mit der Bild gaben die Musiker bekannt, dass sie ihre gemeinsame Geschichte bewusst und einvernehmlich zu Ende bringen wollen. Die Leipziger Band, die 1991 mit dem Debütalbum "Das Leben ist grausam" ihren Durchbruch feierte, gehört zu den bekanntesten deutschen Popacts überhaupt. Mit Hits wie "Millionär", "Küssen verboten" und "Alles nur geklaut" prägten sie das Bild der deutschen Popmusik der 1990er-Jahre nachhaltig. Auf Facebook wandten sich die Bandmitglieder direkt an ihre Anhänger: "Wir durften 35 Jahre lang das tun, was uns am meisten Freude bereitet. Jetzt spüren wir allerdings, dass es langsam an der Zeit ist, Abschied zu nehmen."

Die Entscheidung zur Auflösung trägt eine klare innere Haltung: Die Prinzen wollen gehen, solange sie noch auf dem Höhepunkt stehen — und nicht warten, bis es andere von ihnen verlangen. Bandmitglied Wolfgang Lenk brachte es in der Bild auf den Punkt: "Lieber jetzt an dieser Stelle eine Traurigkeit spüren, als irgendwann eine Peinlichkeit erleben. Nichts wäre schlimmer für uns, als wenn die Menschen irgendwann fragen würden, wann wir endlich abtreten als Band. Deswegen haben wir den Schlusspunkt freiwillig gesetzt." Henri Schmidt betonte, dass die Band bis heute in der Originalbesetzung zusammenspiele und genau so auch abtreten wolle — geschlossen und ohne Kompromisse. Sänger Sebastian Krumbiegel (59) ergänzte tröstend, dass zwar die Live-Auftritte enden werden. Doch "unsere Lieder bleiben ja".

Bevor die Band endgültig die Bühne verlässt, sollen die Fans noch einmal auf ihre Kosten kommen. Für Ende 2027 ist eine Abschiedstournee unter dem Titel "Tschüssi, macht's gut!" geplant — ein Name, der bewusst gewählt wurde: So hieß bereits der letzte Song auf dem ersten Album von 1991. Insgesamt sind 20 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgesehen. Das letzte davon findet am 16. Dezember in Zürich statt. Wolfgang beschrieb die Tour als "einen letzten gemeinsamen Weg mit unseren Fans". Die Abschiedstournee soll dabei kein stilles Finale werden, sondern ein großes Dankeschön an das Publikum sein — mit besonderen Arrangements, persönlichen Momenten und möglichen Überraschungen. Tickets sind über CTS Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Das letzte Studioalbum der Band erschien 2021 zum 30. Bandjubiläum unter dem Titel "Krone der Schöpfung".

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THÜRINGEN PRESS/ActionPress Die Prinzen beim Sempernopernball im Jahr 2009

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CONTRAST/Actionpress Die Musikgruppe Die Prinzen im Jahr 1992

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Getty Images Die Prinzen bei einem Auftritt in Gelsenkirchen