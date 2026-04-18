Robert Pattinson enthüllt seltsame "Twilight"-Entscheidung

Fast zwei Jahrzehnte nach dem Erscheinen des ersten Twilight-Films hat Robert Pattinson (39) eine alte Szene mit frischen Augen betrachtet – und ist dabei über eine eigene Entscheidung gestolpert, die er selbst nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. In einem Interview mit Vogue sprach der 39-jährige Schauspieler über eine Geste, die ihm beim Wiederentdecken der Cafeteria-Szene aufgefallen ist. Dabei drückte er Zeige- und Mittelfinger beider Hände auf den Tisch, um sich daran herunterzulassen – eine Bewegung, die er bis zu diesem Moment schlicht nie wahrgenommen hatte.

"Ich dachte, das wäre eine elegante, vampirische Geste", erklärte Robert im Interview mit einem Lachen. "Das war wohl der Gedankengang." Heute sieht das der Schauspieler naturgemäß etwas anders: "Wenn man es 20 Jahre später sieht, denkt man nur: 'Hm, das ist sehr seltsam.'" Trotzdem blickt er mit Wärme auf den Film zurück. "Ich liebe diesen Film wirklich. Ich glaube, ich hätte ihn genauso gedreht – ehrlich gesagt glaube ich nicht einmal, dass ich die Leistung heute noch bringen könnte", so Robert weiter. Er erklärte, dass alle am Set die Geschichte absolut ernst genommen hätten, ohne je mit einem Augenzwinkern zu spielen. Sein jüngeres Ich beneidet er für genau diese Fähigkeit.

Schon vor einigen Jahren hatte Robert offen darüber gesprochen, wie eigenartig er die "Twilight"-Geschichte eigentlich findet. In der Reihe "Actors on Actors" von Variety plauderte er 2019 mit Jennifer Lopez (56) darüber und nannte die Vampir-Saga "eine seltsame Story". Er verglich sie mit Filmen wie "Wie ein einziger Tag", die für ihn klassisch romantisch seien, während "Twilight" von einem Vampir handelt, der eine Frau liebt und gleichzeitig tödlich begehrt. "Er will mit ihr zusammen sein und sie gleichzeitig… essen. Also nicht essen, ihr Blut trinken, was auch immer", sagte er damals. Trotz dieser bizarren Ausgangslage war "Twilight" für Robert eine prägende Zeit: Obwohl er die Prämisse stets für ungewöhnlich hielt und das auch offen kommunizierte, entwickelte sich die Filmreihe mit Kristen Stewart (36) als Bella Swan an seiner Seite zu einem weltweiten Phänomen und machte ihn zum Superstar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson, Hollywoodstar

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Kristen Stewart und Robert Pattinson in "Twilight – Biss zum Morgengrauen"

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Stewart und Robert Pattinson

Anzeige