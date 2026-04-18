Katie Price bestätigt: Ehemann Lee hat Dubai-Ausreiseverbot

In ihrem Podcast hat Katie Price (47) jetzt bestätigt, dass ihr Ehemann Lee Andrews derzeit tatsächlich nicht aus Dubai ausreisen darf. Damit widerspricht die 47-jährige Realitystar den wiederholten Beteuerungen von Lee selbst, der entsprechende Berichte stets bestritten hatte. Als ihre Schwester Sophie sie im Podcast "The Katie Price Show" direkt auf das Thema ansprach, gab Katie zu: "Weißt du was? Alle haben mir gesagt, dass man in Dubai für alles ein Ausreiseverbot bekommen kann." Und weiter: "Einen Strafzettel oder wenn du eine Stromrechnung nicht bezahlt hast... man kann dort buchstäblich für absolut alles ein Ausreiseverbot bekommen." Scherzhaft fügte sie noch hinzu: "Wenn sie das hier auch so machen würden, wäre ich auf Lebenszeit gesperrt!"

Hintergrund der Berichte über ein mögliches Ausreiseverbot sind Vorwürfe, wonach Lee angeblich die Unterschrift seiner Ex-Freundin gefälscht haben soll, um einen Kredit in Höhe von umgerechnet rund 200.000 Pfund in ihrem Namen aufzunehmen. Zudem soll er einer anderen Frau 1.000 Dollar geschuldet haben. Beide Vorwürfe bestreitet Lee. Auf Instagram postete er zuletzt eine Art Spaßartikel mit dem Titel "Lee Andrews bestätigt Rückkehr ins UK" und den Worten: "Das Paar ist stärker denn je und wird sich im Mai gemeinsam zu einem Leben zusammenfinden, vor ihrer Winterhochzeit." Auch Facetime-Screenshots mit Katie teilte er, um Spekulationen über Eheprobleme zu entkräften. Laut einem Insider gegenüber The Sun machten sich Katies Familie und Freunde jedoch zunehmend Sorgen um die Beziehung, was die anfängliche Euphorie über die Ehe gedämpft habe.

Katie und Lee hatten sich im Januar blitzschnell kennengelernt und innerhalb weniger Wochen geheiratet – eine rechtlich anerkannte Zeremonie folgte im Februar. Seitdem führen die beiden eine Fernbeziehung über Kontinente hinweg: Er lebt in Dubai, sie pendelt zwischen England und den Emiraten hin und her. Mittlerweile hat Katie aber klargemacht, dass sie vorerst nicht mehr nach Dubai fliegen möchte. "Ich habe meinen Teil in Dubai getan", sagte sie auf ihrem YouTube-Kanal und hofft nun, dass Lee bald zu ihr in die UK kommen kann.

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Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Ehemann Lee Andrews

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026