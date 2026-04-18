Ist sie wieder schwanger? Rihanna klärt Babygerüchte auf

Mit einem schlagfertigen Kommentar hat Rihanna (38) nun Gerüchten um eine erneute Schwangerschaft ein Ende gesetzt. Unter einem TikTok-Video der Bloggerin @everybodyhatekrissy, in dem ein altes Foto der Sängerin mit Babybauch zu sehen war, meldete sich Rihanna höchstpersönlich zu Wort und machte mit trockenem Humor klar, was sie von den Spekulationen hält. "Ist das Baby noch mit im Bauch bei uns?", kommentierte sie unter dem Beitrag – und stellte damit unmissverständlich klar: Ein viertes Kind ist aktuell nicht in Sicht.

Erst zu Jahresbeginn hatte Rihanna, die aktuell ihr Mega-Comeback plant, noch Andeutungen gemacht, dass sie über weiteren Nachwuchs nachdenkt. Unter einem Instagram-Video der Influencerin und früheren Love Island-Teilnehmerin Montana Rose Brown, die scherzhaft schrieb, sie überlege, ob sie 2026 "heiß und sexy werden oder schwanger werden" solle, hinterließ die Sängerin einen vielsagenden Kommentar: "Warte! Ich bin also doch nicht verrückt? Sag ich doch!" Nun scheint sie jedoch klargestellt zu haben, dass sie zumindest im Moment kein weiteres Kind erwartet.

Rihanna und ihr langjähriger Partner A$AP Rocky (37) sind bereits Eltern von drei Kindern. Ihr jüngstes Kind, Tochter Rocki, erblickte im September vergangenen Jahres das Licht der Welt. Bereits zuvor waren die beiden Söhne RZA und Riot zur Familie gestoßen. Gegenüber dem Magazin People schwärmte eine Vertraute damals: "Sie hat sich immer eine Tochter gewünscht. Sie kauft viel ein und freut sich riesig darüber, ihr Mädchen einzukleiden." Ob die beiden mittlerweile verheiratet sind, bleibt derweil offen. Rocky sorgte zuletzt in einem Interview mit The Perfect Magazine für Aufsehen, als er sich selbst als "liebenden Ehemann" bezeichnete. Auf die Frage nach seinem Status antwortete er gegenüber Elle mit einem Lachen: "Woher weißt du, dass ich nicht schon Ehemann bin? Ich werde es trotzdem nicht bestätigen."

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Getty Images Rihanna bei den CFDA Awards 2025 im American Museum of Natural History in New York

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Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei den 35. Gotham Film Awards in New York City

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action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna und A$AP Rocky, Januar 2026