Süße News: Justin Theroux und Nicoles Baby ist auf der Welt

Babyglück für Justin Theroux (54) und Nicole Brydon Bloom (32): Der Schauspieler und die "Paradise"-Darstellerin haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Am Samstag teilten die beiden auf Instagram mit, dass ihr Sohn das Licht der Welt erblickt hat. Zu dem Posting veröffentlichten Justin und Nicole ein emotionales Schwarz-Weiß-Foto, auf dem der kleine Junge schlafend auf Justins nackter Brust ruht. "Er ist da, wir sind so verliebt", schrieben die frischgebackenen Eltern zu dem Schnappschuss. Wo die Geburt stattfand und wann genau ihr Sohn zur Welt kam, behielten die Stars für sich – ebenso wie den Namen des Neugeborenen.

Bekannt ist jedoch, dass die Schauspielerin ihren Babybauch erstmals im Dezember 2025 zeigte, als sie über den roten Teppich zur Premiere der zweiten Staffel von Justins Serie "Fallout" lief. Ihr Weg zum Familienglück begann 2022, als sie sich über ihre gemeinsame Freundin und "The Gilded Age"-Kollegin Louisa Jacobson kennenlernten. Im März 2025 gaben sich die beiden dann bei einer glamourösen, prominent besuchten Hochzeit in Mexiko das Jawort. Während Justin aktuell auch mit seinem Engagement im kommenden Film "The Devil Wears Prada 2" für Schlagzeilen sorgt, scheinen privat nun ganz andere Prioritäten im Vordergrund zu stehen.

Vor rund fünf Wochen hatte Nicole in der "3rd Hour of Today" erzählt, wie sie Justin von der Schwangerschaft berichtete. Erst wartete sie, bis er nach einem Nachtdreh überhaupt wach wurde. "Es war schon zwölf Uhr mittags, und ich dachte: 'Bitte steh endlich auf'", sagte sie. Und selbst dann zog sie es noch in die Länge: "Ich wollte es ihm sagen, aber ich dachte: 'Er braucht erst seinen Kaffee' – also saß ich da und wartete einfach." Als sie es schließlich beim Frühstück aussprach, kam von Justin erst mal nur ein völlig überrumpeltes: "Wie?!" Nicoles Antwort saß: "Na ja, ich kann es dir gern Schritt für Schritt erklären. Das war eine Teamleistung."

Anzeige Anzeige

Imago Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom

Anzeige Anzeige

Instagram / n.brydonbloom Justin Theroux mit seinem Neugeborenem, April 2026

Anzeige Anzeige

Imago Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux bei der New Yorker Premiere von "Song Sung Blue"

Anzeige