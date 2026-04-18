Laura Blond und Edda tragen gleiches Reality-Awards-Kleid

Bei den Reality Awards kam es zu einem unfreiwilligen Partnerlook, der für Gesprächsstoff sorgte: Laura Maria Lettgen (30) und Edda Pilz (24) erschienen beide in einem goldenen, bodenlangen Glitzerkleid mit tiefem Ausschnitt – und zwar im exakt gleichen Modell. Statt sich voneinander abzuheben, teilten sich die beiden Reality-Bekanntheiten bei dem Event damit ungewollt denselben glamourösen Look. Ein modisches Missgeschick, das den Fans natürlich nicht verborgen blieb.

Auf Instagram ließ ein User prompt einen witzigen Kommentar auf Instagram dazu los: "Das Kleid war wohl im Angebot. Laura Blond und Edda einfach im Partnerlook. Laura war bestimmt not so amused." Edda selbst reagierte gelassen auf den Scherz und meldete sich ebenfalls in den Kommentaren zu Wort. "Ne, wünschte ich. Hat leider ein bisschen zu viel gekostet. Hab damit auch nicht gerechnet", schrieb der Realitystar mit einem Lach-Smiley. Die 24-Jährige nimmt das Ganze offensichtlich mit Humor.

Laura Maria Lettgen, die in der Szene vor allem unter dem Spitznamen "Laura Blond" bekannt ist, ist ein bekanntes Gesicht in der deutschen Reality- und Social-Media-Welt. Edda Pilz machte sich ebenfalls als Realitystar einen Namen und war bereits in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. Dass beide unabhängig voneinander auf dasselbe Glanzstück setzten, zeigt zumindest, dass sie beim Thema Abendmode einen ähnlichen Geschmack haben.

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Collage: Imago, Imago Collage: Laura Blond und Edda Pilz bei den "Reality Awards 2026"

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picodrop/Joyn Laura Blond nach ihrem Auszug aus dem "Promi Big Brother"-Haus 2025

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar