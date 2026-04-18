Johnny Knoxville enthüllt den letzten "Jackass"-Trailer

Auf der CinemaCon in Las Vegas hat Johnny Knoxville (55) jetzt den ersten Trailer zu "Jackass: Best and Last" enthüllt – dem fünften und letzten Teil der legendären Stunt-Reihe. Paramount präsentierte dabei exklusives Footage, das nur für die Anwesenden im Saal bestimmt war. Der Kinostart des großen Finales ist für den 26. Juni geplant. Mit von der Partie sind wieder altbekannte Gesichter wie Steve-O (51), Chris Pontius (51), Dave England, Wee Man und Preston Lacy – aber auch Poopies, Zach Holmes, Ehren McGhehey, Jasper, Dark Shark und Rachel Wolfson.

Im gezeigten Material lädt die Crew zum "letzten und besten Jackass-Film aller Zeiten" ein und sinniert dabei auf gewohnt chaotische Weise über das Finale nach. Auf die Frage, wie er sich fühle, antwortete Chris Pontius trocken: "Ich weiß es nicht, ich bin nicht mit meinen Gefühlen in Kontakt." Für besonderes Aufsehen sorgt ein neues Crew-Mitglied: ein Roboter namens Larry, der mit einer mechanischen Prostata-Untersuchung aufwartet – mit Klaue statt Finger. Außerdem dürfen sich Fans auf Ziegen und einen feurigen Escape Room freuen. Regie führt wie gewohnt Jeff Tremaine (59), der gemeinsam mit Spike Jonze und Johnny produzierte, wie Deadline berichtet.

Dass "Jackass: Best and Last" der endgültige Schlusspunkt der Reihe sein soll, hatte Johnny bereits zuvor gegenüber Rolling Stone klargemacht. Dabei scherzte er, der Film solle "ein verdammter Unfall" werden und sei genau so konzipiert worden. Die Franchise, die 2000 mit einer MTV-Show startete und seitdem über 500 Millionen Dollar weltweit eingespielt hat, hat seither vier Kinofilme hervorgebracht. Bereits der erste Teil, "Jackass: The Movie" aus dem Jahr 2002, spielte bei bescheidenem Budget über 70 Millionen Euro ein.

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Getty Images Johnny Knoxville im Februar 2022

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Getty Images Die "Jackass"-Crew im Februar 2022 in Hollywood

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Getty Images Chris Pontius im Februar 2022 in Hollywood