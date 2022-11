Jennifer Stone bewundert Selena Gomez' Verletzlichkeit

Jennifer Stone (29) ist begeistert von Selena Gomez' (30) Offenheit! Die Dokumentation "My Mind & Me" gewährt tiefe und sehr emotionale Einblicke in das Privatleben der Sängerin. Der Film beschäftigt sich auch mit den dunklen Stunden ihres Lebens, wie ihrem jahrelangen Kampf gegen die Autoimmunkrankheit Lupus und dem Umgang mit psychischen Belastungen. Dabei zeigt sie sich auch weinend. Und Selenas Freundin Jennifer findet diese Ehrlichkeit einfach nur schön!

"Ich respektiere einfach ihre Offenheit, Ehrlichkeit und Verletzlichkeit", erklärte Jennifer im Gespräch mit Hollywood Life. Die Schauspielerin findet, dass Selena der Öffentlichkeit einen großen Gefallen tut, indem so offen betont, dass sie durch den Druck ausgebrannt ist. Die Doku zeige nicht die Perfektion der sozialen Medien, sondern das echte Empfinden hinter der Fassade. "Ich bewundere einfach, dass sie sich in ihrer Position mit diesem Maß an Verletzlichkeit wohlfühlt. Ich respektiere sie sehr dafür."

Selena und Jennifer kennen sich bereits seit ihrer gemeinsamen Jugend. In der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place" spielten sie beste Freundinnen. Bis heute verbindet sie eine enge Freundschaft und Jennifer verriet, dass wohl der ganze Cast große Lust auf eine Reunion hätte. Aber ein Zusammentreffen müsste etwas ganz Besonderes sein: "Wir müssten sicherstellen, dass es etwas ist, das die Fans, ihre Loyalität und die Zeit, die sie ohne uns verbracht haben, richtig würdigt."

Getty Images Selena Gomez im Juni 2022 in Los Angeles

Getty Images Jennifer Stone und Selena Gomez bei einem Event in LA 2009

Getty Images Der Cast von "Die Zauberer vom Waverly Place" auf der D23 Expo in Anaheim im September 2009

