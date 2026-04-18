Rührend: Terri Irwin zeigt Enkelin auf Steves Schaukel

Terri Irwin (61) hat auf Instagram einen besonders emotionalen Familienmoment geteilt. Die Witwe von Steve Irwin (†44) postete ein Foto ihrer Enkelin Grace, der fünfjährigen Tochter von Bindi Irwin (27) und deren Mann Chandler Powell (29), wie sie fröhlich in der Sonne auf einer Schaukel sitzt. Besonders bewegend dabei: Die Schaukel wurde einst von ihrem verstorbenen Ehemann höchstpersönlich für Tochter Bindi gebaut. "Steve hat diese Schaukel ursprünglich für Bindi gebaut. Er wäre so glücklich zu wissen, dass Grace nun in der Sonne auf der Schaukel schaukelt, die er mit Liebe gebaut hat", schrieb Terri dazu.

Schon im März durften sich Fans über Fotos von Steves Enkelin freuen. Bindi hatte anlässlich des fünften Geburtstags ihrer Tochter einen herzlichen Post auf Instagram veröffentlicht – denn der 25. März ist für die Familie gleich doppelt ein Grund zum Feiern: Grace kam genau an Bindis und Chandlers erstem Hochzeitstag zur Welt. "Unser wunderschönes Töchterchen wurde an unserem ersten Hochzeitstag geboren – was für ein Zufall", schrieb Bindi. Auch Chandler meldete sich mit liebevollen Worten zu Wort und bezeichnete Grace als "kleinen Sonnenstrahl". Und selbst Onkel Robert Irwin (22) teilte mehrere gemeinsame Fotos mit seiner Nichte und nannte sich selbst einen "sehr glücklichen Onkel".

Steve Irwin, der als "Crocodile Hunter" weltbekannt wurde, starb im September 2006 durch den Stich eines Stachelrochens – seine Enkelin Grace kam erst 2021 zur Welt und hat ihren Großvater daher nie kennengelernt. Terri erinnert regelmäßig in rührenden Beiträgen an ihren verstorbenen Mann und sorgt dafür, dass er nicht in Vergessenheit gerät – etwa anlässlich des australischen Vatertags, an dem sie Familienfotos mit Steve teilte.

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Instagram / terriirwincrikey Terri Irwin und Steve Irwin, Naturschützer

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Instagram / terriirwincrikey Grace Irwin schaukelt

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Getty Images Steve Irwin im Jahr 2002