Selbstbewusst: Maren Wolf trägt ihre Cellulite "mit Stolz"

Maren Wolf (33) ließ es sich auf dem Coachella-Festival in Kalifornien gutgehen – und ihre Fans dürfen auf Instagram hautnah dabei sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. In ihrer Story und im Feed zeigte die Social-Media-Bekanntheit Eindrücke von Konzerten, Outfits und der ausgelassenen Stimmung vor Ort. Besonders ein Schnappschuss sorgte für Gesprächsstoff. Auf einem Foto posierte Maren leicht von hinten, drehte den Kopf lässig über die Schulter zur Kamera und richtete klare Worte an ihre Community: "Ja, ich bin 33 und ja, ich darf mich auch noch so anziehen und ja, ich habe Cellulite und trage sie mit Stolz."

Für den ersten Tag des Festivals wählte Maren ein auffälliges Party-Outfit: Die Netzbekanntheit trug ein funkelndes Glitzertop, dazu superkurze Jeans-Hotpants, coole Cowboystiefel und eine Sonnenbrille. Die Haare hatte die YouTuberin streng nach hinten zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden, der in Wellen auslief. Ihr Blick in die Kamera wirkte gelöst und selbstsicher. Mit diesen offenen Worten nahm sie ihren Followern potenzielle Kritik vorweg und machte zugleich klar, dass sie sich in ihrem Körper rundum wohlfühlt.

Doch auf dem Coachella lief nicht alles rund. Maren berichtete offen, dass sie von einer heftigen Panikattacke überrascht wurde. "Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so schlimm war. Ich habe mich heute Nacht übergeben, gezittert, Adrenalinschübe ohne Ende und Gedankenchaos im Kopf", schrieb die Mutter eines Sohns. Ausgelöst wurde das Ganze durch eine verstörte Katze beim Pizzaessen und die Enge vor der Bühne. Als ihr dann noch eine Frau leicht auf die Schulter klopfte, glaubte Maren plötzlich, mit einer Nadel gestochen worden zu sein.

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Instagram / marenwolf Maren Wolf auf dem Coachella

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Instagram / marenwolf Maren Wolf mit einer Freundin, Coachella im April 2026

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Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin