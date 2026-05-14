"Herz ist gebrochen": Maren Wolf trauert um ihren Kater Finn

Für Maren Wolf (34) ist es eine besonders schwere Zeit: Die Influencerin muss den Tod ihres geliebten Katers Finn verkraften. In ihrer Instagram-Story wandte sie sich weinend an ihre Follower und teilte die traurige Nachricht. "Finni hat es heute leider nicht geschafft. Mein Herz ist so schlimm gebrochen. Es war unser Baby. Ich kann das nicht in Worte fassen, auch mit Lyan. Ich realisiere das gar nicht", berichtete sie unter Tränen. Finn wurde im Garten der Familie begraben – ein Holzkreuz mit seinem Namen markiert die Ruhestätte.

Neben dem Abschied von ihrem Tier teilte Maren auch eine Bildcollage mit Erinnerungsfotos, die Finn gemeinsam mit ihr, ihrem Mann Tobias Wolf (34) und dem gemeinsamen Sohn Lyan zeigen. Anschließend richtete sie noch einmal emotionale Worte an ihre Community: "Ich frage mich gerade wirklich nur noch: Warum? Warum fühlt sich gerade alles so schwer an? Warum verändert sich ein Leben innerhalb von nur ein paar Wochen so sehr, dass man es manchmal selbst kaum wiedererkennt?" Sie beschrieb außerdem, dass das, was sie nach außen zeige, nur ein kleiner Teil dessen sei, wie es ihr wirklich gehe. "Und ich habe das Gefühl, dass unsere Herzen jeden Tag ein kleines Stück mehr zerbrechen. So viele Ängste. So viele Sorgen. Zweifel, Tränen und dieser Schmerz, der einfach nicht leiser wird", so die Influencerin weiter.

Der Verlust des Katers trifft die Familie in einer ohnehin belastenden Phase. Tobias kämpft derzeit mit plötzlichem Haarausfall, wobei die Ursache bislang noch nicht gefunden wurde. In seinem letzten Update im Netz erzählte Tobi von einem Arztbesuch: "Ich habe viele positive Nachrichten bekommen zu meinen Organen, aber auch Nachrichten bekommen, wo ich noch mal ansetzen muss: Darm, Magen und die Schilddrüse, die wir eigentlich schon mal geprüft hatten bei der Endokrinologin, die muss noch mal in der Nuklearmedizin weiter beobachtet werden." Maren und Tobi sind seit Jahren ein eingespieltes Team, das seinen Alltag offen in den sozialen Medien teilt und dabei auch schwierige Momente nicht ausspart. Gemeinsam sind die beiden Eltern eines Sohnes.

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Instagram / marenwolf Maren Wolf, Mai 2026

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Instagram / marenwolf Maren Wolf, Mai 2026

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