"Hört nicht auf": Maren Wolfs Sohn muss Langzeit-EKG tragen

Für YouTube-Urgestein Maren Wolf (34) reißen die schlechten Nachrichten nicht ab. Die Influencerin hat ihre Follower auf Instagram darüber informiert, dass ihr Sohn Lyan River Wolf (5) bei einem Kinderkardiologen untersucht werden musste – und das Ergebnis macht der Familie Sorgen. Demnach klagte der Fünfjährige vor einigen Tagen über Schmerzen im Herz- und Brustbereich, woraufhin es für den Jungen zum Spezialisten ging. Nach einem Ultraschall wurde empfohlen, dass Lyan überwacht wird: "Waren heute beim Kinderkardiologen und Lyan muss jetzt ein Langzeit-EKG tragen... Es hört einfach nicht auf."

In einem kurzen Video in ihrer Social-Media-Story meldete sich Maren sichtlich mitgenommen zu Wort – ihr kamen die Tränen. "Ich hoffe einfach, dass wir morgen nur gute Nachrichten bekommen. Für mich ist das gerade einfach alles mental so schwierig und man versucht einfach nur weiterzumachen!", erzählte sie in dem Clip. Auch die Hoffnung auf Ablenkung erfüllte sich nicht vollständig. Ein gemeinsamer Tag in einer Minecraft-Welt mit ihrem Sohn half nur bedingt: "Ich weiß, ich werde eine unruhige Nacht haben. Aber sowas von." Sie ergänzte außerdem: "Es nimmt mich ziemlich doll mit, um ehrlich zu sein, und es macht mir auch Sorgen."

Das Bangen um Lyan kommt für die dreiköpfige Familie inmitten einer besonders belastenden Zeit. Denn nicht nur der Tod von Kater Finn kurz vor seinem 13. Geburtstag, sondern auch Papa Tobias Wolfs (34) gesundheitliche Probleme wiegen schwer. Innerhalb weniger Wochen fielen Marens Partner aufgrund einer Autoimmunerkrankung am ganzen Körper Haare aus, außerdem verlor er stark an Gewicht. Inzwischen sind Besuche bei diversen Fachärzten zum Alltag des Influencers geworden. Er setzt mittlerweile auf therapeutische Unterstützung.

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Instagram / marenwolf Maren Wolf mit Lyan River Wolf, Mai 2026

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Instagram / marenwolf Influencerin Maren Wolf, Mai 2026

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