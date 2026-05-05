Freudentränen: Influencerin Maren Wolf ist nun Patentante

Für Influencerin Maren Wolf (33) gibt es gerade besonderen Grund zur Freude: Die Social-Media-Bekanntheit ist zur Patentante ernannt worden! Auf Instagram teilte sie jetzt ein rührendes Video, das sie mit dem kleinen Sohn von Alessia Herren (24), Leandro, auf dem Arm zeigt. Gemeinsam lassen sie einen prall gefüllten Luftballon platzen – und als Maren den Zettel darin liest, auf dem die Frage "Möchtest du meine Patentante werden?" steht, kann sie ihre Gefühle kaum zurückhalten. Die Influencerin bricht sofort in Tränen aus und drückt den Kleinen fest an sich.

Zu dem emotionalen Clip schrieb Maren rührende Worte an den Jungen: "Kleiner Leandro, ich bin so unendlich stolz auf dich und ich verspreche dir, die beste Patentante zu sein, die ich nur sein kann. Ich werde immer an deiner Seite sein, dich beschützen, dich begleiten und dich auf deinem Weg stärken! In den schönen Momenten und auch dann, wenn es mal schwer wird." Weiter betonte sie ihre Dankbarkeit: "Du bist etwas ganz Besonderes, und ich bin so dankbar, dich in meinem Leben zu haben. Ich hab dich so lieb."

Maren und ihren Mann Tobias Wolf (34) dürfte diese Nachricht besonders berühren. Die Influencer haben selbst einen sehnlichen Wunsch nach einem weiteren Kind und kämpfen seit Jahren darum, diesen zu erfüllen. Nach mehreren Operationen hatten die beiden zuletzt endlich einen Termin in einer Kinderwunschklinik bekommen – ein Schritt, der ihnen neue Hoffnung gibt. Dass sie nun als Patentante eine so besondere Rolle im Leben des kleinen Leandro spielen darf, macht den Moment sichtlich umso bedeutsamer für sie.

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Instagram / marenwolf Maren Wolf im Juli 2025

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Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf auf dem Coachella-Festival 2026

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Instagram / marenwolf Lyan River, Tobias und Maren Wolf, April 2025